Nicola Pohl gewinnt Freitagshauptspringen von London

Nach Riesenbeck gastiert die Global Champions Tour dieses Wochenende nun in der britischen Hauptstadt London. Das wichtigste Springen des Freitages konnte sich Nicola Pohl mit Arlo de Blondel sichern. Für die Amazone ist es der erste Sieg in einem Springen im Rahmen der Global Champions Tour.

2022 startete die Reiterin vom Hofgut Dagobertshausen noch in der Zwei-Sterne-Tour im Rahmen der ja doch größtenteils elitären Global Champions Tour. Und nun sprang sie im Sattel ihres Erfolgspferdes Arlo de Blondel allen davon. In dem 1,45 Meter-Zeitspringen nutzte sie die Grundschnelligkeit ihres 13-jährigen Tialoc-Sohnes und übernahm mit der fehlerfreien Runde in 59,74 Sekunden die Führung. Aber da kamen noch Reiter, darunter einige der besten der Welt wie Max Kühner, Ben Maher, Harrie Smolders und mehr. Allesamt bissen sie sich an der Zeit von Pohl und Arlo de Blondel jedoch die Zähne aus.

Nicola Pohl konnte ihr Glück nach der Prüfung kaum fassen: „Ich bin so glücklich und Arlo sehr dankbar, dass er mir diesen Sieg geschenkt hat, und ich fühle mich sehr glücklich. Er geht schon das ganze Jahr über fantastisch und ist wahrscheinlich das Pferd, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Er gibt immer 120 Prozent, und an seinen guten Tagen ist er so schnell, dass es einfach leichter ist und viel Spaß macht.“

Am nächsten heran kam Jessica Springsteen, die mit Hungry Heart und der Zeit von 60,86 Sekunden Zweite wurde. Zur Freude des britischen Publikums schaffte es auch Scott Brash aufs Podium, dank Hello Mr. President und einem fehlerfreien Ritt in 60,99 Sekunden.

Mit Christian Ahlmann schaffte es noch ein weiterer Starter aus Deutschland in die Schleifenränge. Er saß dabei im Sattel seines in Paris siegreichen Otterongo-Klons Otterongo Alpha Z. Für die fehlerfreie Runde benötigte das Paar 65,54 Sekunden, was am Ende Platz sieben bedeutete.

Am Samstag starten die Global Tour-spezifischen Teamwettbewerbe Global Champions League. Am Sonntag steht mit dem Global Champions Tour Grand Prix dann ein weiteres Highlight an.

Alle Ergebnisse vom Freitagshauptspringen in London im Rahmen der Global Champions Tour 2023 finden Sie hier.

Auch interessant