Gesunde Pferdehaltung: Fachtagung am 16. November in Thedinghausen

Die moderne Pferdehaltung stellt Halter wie Betriebe immer wieder vor unterschiedliche Herausforderungen. Schade & Partner, die Fachberatung für Pferdebetriebe, hat daher mehrere Spezialisten eingeladen, die sich dem Umgang mit Mist in verschiedenen Bereichen widmen.

Die Rahmenbedingungen für die Haltung von Pferden ändert sich laufend. Viele Betriebe müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie den Mist entsorgen und die Einstreu wählen sollten. Denn die neue Düngeverordnung bringt zusätzliche Auflagen mit sich.

Die unterschiedlichen Arten von Einstreu wollen dementsprechend gut überlegt ausgewählt werden. Die heute meist genutzten Haltungsformen beim Pferd haben Einfluss auf die Lungengesundheit. Das Thema Mist ist ebenfalls von großer Bedeutung. Richtig verwertet kann er nämlich nützlich und wertvoll werden. Die Lagerung und Kompostierung von Mist muss den neuen düngerechtlichen Vorgaben folgen.

Großes Thema Mist

Um als Pferdehalter und -betrieb nicht weiter im Nebel zu stochern, informieren die Vorträge der Fachtagung ebenfalls über neue Angebote im Weidemanagement. Sie sollen die vermehrte Bildung von Humus aktivieren können. Aber wie sieht es dabei mit der Belastung der Pferde durch Parasiten aus? Tierärzte haben außerdem neue Strategien entwickelt, um Würmer beim Pferd den Garaus zu machen.

All diese Themen werden in den Vorträgen von Experten gründlich durchdrungen und Empfehlungen für Pferdebetriebe und -halter mit auf den Weg gegeben. Der Umfang der Themen bietet viel Stoff für Diskussion.

Zuvor stellen sich die ausgezeichneten Teilnehmer des bundesweiten Wettbewerbs „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ 2019 vor. Mit eigenen Präsentationen stellen sie ihre Stallanlagen und ihr Management vor und wollen damit für die nachfolgende Vortragsreihe erste Anregungen liefern. Im Rahmen der Fachtagung erwartet die prämierten Teilnehmer außerdem die Bekanntgabe der Sieger und die Auszeichnungen.

Wann und wo?

Die Tagung beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr und findet im Ausstellungsraum der Firma Röwer & Rüb in der Syrer Str. 205-213 in 27321 Thedinghausen statt.

Die Gebühr beträgt 85,00 Euro inklusive Tagungsband und Verpflegung, PM-Mitglieder erhalten zehn Prozent Rabatt.

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, am Vortag der Fachtagung, also dem 15. November, an einem Workshop teilzunehmen. Dieser behandelt die Haftungsrisiken für Pferdebetriebe aus rechtlicher und versicherungstechnischer Sicht. Zwei Referenten werden darüber berichten, welche Risiken im Alltag noch oft unterschätzt werden und wie Pferdebetriebe dies lösen können.

Der Veranstaltungsort hierfür ist derselbe, die Gebühr beträgt 30,00 Euro. Der Workshop ist von 14 bis 17 Uhr angesetzt.

Informationen und Anmeldung zur Tagung:

Schade & Partner – Fachberatung für Pferdebetriebe

Deelsener Weg 1, 27283 Verden

Tel 04231 – 93 765 0

Fax 04231 – 93 765 10

office@schadeundpartner.de

www.schadeundpartner.de