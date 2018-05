Gut gepflegt durch den Sommer: die MagicBrush Sommeredition ist da

Eva Böhm ist leidenschaftliche Reiterin und Gründerin des Unternehmens MagicBrush. Sie ist stolz auf die MagicBrush Linie und ständig an Erweiterungen, Erneuerungen und Verbesserungen interessiert: „Unser Familienunternehmen MagicBrush steht mit allen Produkten unter der Philosophie: simply bright! Das bedeutet für uns, dass unsere Produkte praktisch und einfach in der Anwendung sind – dadurch Pferd und Reiter zum Strahlen bringen – und wir in der Herstellung auf Qualität und Nachhaltigkeit achten. So sind unsere Pferdepflege Produkte alle Made in EU!“

Die MagicBrush Pferdebürste ist bei den Pferden so beliebt ist, weil sie während dem Putzen massiert, gleichzeitig sind die MagicBrush Pflegeprodukte Wash&Shine und Care&Shine eine optimale Ergänzung für die umfassende, pflegende und schonende Fellpflege. So sind die Produkte von MagicBrush unverzichtbare Stallgehilfen auf die niemand mehr verzichten will.