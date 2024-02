Hannah Laser verlässt Klosterhof Medingen

Hannah Laser hat in den vergangenen sieben Jahren Pferde vom Klosterhof Medingen erfolgreich vorgestellt. Sei es auf Bundeschampionaten, bei Hengstleistungsprüfungen oder im Dressurviereck bis Klasse S. Nun geht die Reiterin neue Wege.

Als Hannah Laser vor sieben Jahren auf den Klosterhof Medingen kam, hatte sie Erfahrungen auf L-/M-Niveau im Gepäck. Erfolgreich in Klasse L und einige Platzierungen in Klasse M standen für sie zu Buche. Von Hengsten, Hengstleistungsprüfungen und Auktionen hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt nur gehört. Sie wuchs in diesen besonderen Bereich der Reiterei hinein. Schon bald wurde sie zu dem Gesicht, bzw. der Gestalt im Sattel der Hengste des Klosterhof Medingen. Hannah Laser vom Bundeschampionat bis Klasse S

Sie ritt viele junge Pferde für die alljährlich Ende September stattfindenden Auktionen. Aber auch und gerade im Sattel der Hengste sah man sie in Reitpferdeprüfungen, bei regionalen Championaten und dem Bundeschampionat. Mit dem auf dem Klosterhof geborenen Damaschino und dem angepachteten Va‘ Pensiero v. Vitalis konnte sie die begehrte Schärpe für den Sieg im Bundeschampionat mit nach Hause bringen. Auch den Tierschutzpreis für gutes Abreiten konnte Hannah Laser in Warendorf in Empfang nehmen. Wachsam beäugt und begleitet vom Seniorchef des Klosterhofs, Burkhard Wahler, ritt sie darüber hinaus diverse Hengste bei den Sporttests. Mehr als einmal sattelte sie dabei den Prüfungsbesten. Ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit: Escaneno, der 2024 in Münster-Handorf abermals zum Klassenprimus ausgerufen wurde.

Auch der Schritt in die schwere Klasse gelang Hannah Laser in den sieben Jahren auf dem Klosterhof. Ein wichtiger Partner, neben Coach Burkhard Wahler, war dabei der De Niro-Sohn Dave Brubeck. Ihn ritt die heute 29-Jährige als Fünfjährigen auf dem Bundeschampionat, später gewann sie im Sattel des bunten Fuchses ihre erste S-Dressur.

Abschied nach sieben Jahren

Auf Facebook hat Hannah Laser sich heute von dem Handelsstall und der Hengststation in der Lüneburger Heide verabschiedet:

Wenn sich eine Tür schließt, wird sich eine andere Tür öffnen…

7 unvergessliche, lehrreiche und wegweisende Jahre, die ich auf dem Klosterhof Medingen erleben durfte und die mir durch Ingrid und Burkhard Wahler ermöglicht worden sind, liegen nun hinter mir und wurden beendet. Es ist/war der Einstieg in meine reiterliche Karriere und es wird das Fundament dafür sein, was ich mir in den kommenden Jahren aufbauen kann.

Ingrid und Burkhard waren diejenigen, die von Anfang an, an mich geglaubt und mich jederzeit unterstützt haben. Dafür bin ich den Beiden unendlich dankbar!

Ich hoffe die Pferde werden weiterhin unter ihren neuen Reitern glänzen und ich bin froh und stolz, ein Teil ihres Erfolgs gewesen zu sein! Jakob Schenk übernimmt Christoph Wahler dankt der 29-Jährigen für ihren Einsatz und für „die tolle gemeinsame Zeit über sieben Jahre.“ Die Hengste Escaneno und St. Emilion werden zukünftig von Jakob Schenk trainiert und vorgestellt. Schenk hatte im Herbst 2023 den Boxennachbarn der beiden, Global Hope v. Global Player, zum Titel beim Bundeschampionat der Dreijährigen Hengste geritten.