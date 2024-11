Heidi van Thiel bleibt FN-Bundesjugendwartin

Der Bundesjugendausschuss der FN hat Heidi van Thiel erneut zur Bundesjugendwartin gewählt. Seit 2008 hat sie den Vorsitz in der Bundesjugendleitung inne. Bundesjugendsprecher Noel Schlees wurde ausgezeichnet.

„Für mich war es wichtig, dass es in dieser gerade nicht einfachen Zeit eine gewisse Kontinuität gibt. Daher habe ich mich entschlossen, noch einmal zu kandidieren, und freue mich über die Wiederwahl“, so die neue und alte Bundesjugendwartin Heidi van Thiel. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Diese können wir allerdings nur alle gemeinsam bewältigen. Wenn alle an einem Strang ziehen, um eine Aufbruchstimmung zu schaffen.“

Immer nach den Olympischen Spielen wählt die FN die Besetzung ihrer Gremien neu. Den Anfang macht üblicherweise der Jugendausschuss,. Er wählt die Bundesjugendleitung. Ihr Finale finden die Wahlen dann im Rahmen der FN-Tagungen im Mai des darauffolgenden Jahres. Neben Heidi van Thiel stellten sich – mit Ausnahme der beiden Bundesjugendsprecher – auch die übrigen Mitglieder der Bundesjugendleitung erneut zur Wiederwahl. Sie wurden allesamt im Amt bestätigt.

Dem Gremium gehören damit weiterhin an: Cornelia Albrecht (Ressort Dressur),Maja Baier (Allgemeine Jugendarbeit), Fritz Lutter (Vielseitigkeit),Raphaela Meyer (Voltigieren), Ulrike Mohr (Ausbildung) und Marie Tischer (Fahren). Außerdem für das Ressort Breitensport Tim Streichert und Sabine Winterling, die zugleich das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden einnimmt.

Auszeichnung für Noel Schlees

Künftig nicht mehr dabei ist Bundesjugendsprecher Noel Schlees, dessen Amtszeit turnusgemäß in diesem Jahr endet. Er wurde für sein Engagement mit der FN-Auszeichnung „Junges Ehrenamt“ gewürdigt. Vier Jahre lang vertrat er als Bundesjugendsprecher die Interessen der Pferdesportjugend im Verband. Dem Pferdesport bleibt er erhalten: Im März 2024 wurde er Zweiter Vorsitzender des Jugendvorstands im Pferdesportverband Westfalen. Seine Nachfolgerin ist die 22-jährige Nele Plaul. Die angehende E-Commerce-Kauffrau ist seit 2019 Mitglied im Jugend-Team des Pferdesportverbandes Hannover, seit 2021 Landesjugendsprecherin und regelmäßige Teilnehmerin an den FN-Junior-Team-Treffen. Sie ist außerdem mindestens einmal im Jahr bei einem FN-Helfernetzwerktreffen im Einsatz.

Außer der Reihe neu besetzt ist die Position der zweiten Bundesjugendsprecherin. Üblicherweise werden die Bundesjugendsprecher versetzt für jeweils vier Jahre gewählt. Allerdings stand die bisherige Amtsinhaberin Anna-Lena Dengel nicht mehr zur Verfügung. Ihr Amt übernimmt künftig Pia Harder. Die 23-jährige Studentin arbeitet zwei Tage in der Woche als Bauzeichnerin. Sie ist aktive Springreiterin und Schwimmerin und engagiert sich außerdem im Vorstand der Landjugend. Seit 2020 ist sie Landesjugendsprecherin des Pferdesportverband Schleswig-Holstein und ließ das Jugendteam wieder neu aufleben.

Neben den Kandidaten der Bundesjugendleitung schlägt der Bundesjugendausschuss außerdem je einen weiteren Vertreter für die AG Nachwuchs der verschiedenen Disziplinausschüsse des DOKR vor. Auch hier gab es keine Veränderungen. Vorschläge fürs Springen: Mannschafts-Olympiasieger Lars Nieberg; Henning Lehrmann für die Dressur, die internationale Voltigierrichterin Ute Schönian für das Voltigieren und Michael Müller für das Fahren. Für die Vielseitigkeit empfiehlt der Bundesjugendausschuss die Wiederwahl des Parcourschefs und Technischen Delegierten Karl-Heinz Nothofer. Diese Vorschläge bedürfen noch der Zustimmung durch die DOKR-Mitgliederversammlung im Mai 2024.