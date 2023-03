FN-Bundesjugendwartin Heidi van Thiel erhält NRW-Verdienstorden

Als Bundesjugendwartin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wurde Heidi van Thiel mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Ehrung übergab NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Als Jugendliche selbst schon im Springsport aktiv, heute noch immer dem Reitsport verschrieben: Heidi van Thiel wurde bereits 1998 zur stellvertretenden Landesjugendwartin gewählt, sechs Jahre später dann zur Landesjugendwartin und 2020 zur ersten weiblichen Präsidentin des Pferdesportverbandes Rheinland.

An den Grenzen des Rheinlands war für die engagierte Van Thiel jedoch schon im Jahr 2004 nicht mehr das Ende – sie übernahm das Amt der stellvertretenden Bundesjugendwartin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Seit 2008 ist sie die Vorsitzende der FN-Bundesjugendleitung und somit auch Mitglied des FN-Präsidiums.

Am Abend des 7. März wurde Heidi van Thiel nun von Ministerpräsident Hendrik Wüst der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Der Ministerpräsident äußerte wertschätzende Worte für ihre Arbeit: „Heidi van Thiel ist in ihrem ehrenamtlichen Einsatz ebenso erfolgreich, wie sie es als Sportlerin gewesen war. Als sie in einem Interview einmal gefragt wurde, was sie denn motivieren würde, sich so intensiv zu engagieren, antwortete sie: ‚Ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen. Die geben mir Impulse. Das ist wunderbar. Da bleibt man zukunftsorientiert. Ehrenamt hält jung und fit!‘ Das ist allerbeste Werbung für das Ehrenamt“.

Neben Heidi van Thiel wurden fünf weitere Bürgerinnen ausgezeichnet. Alles Frauen, die Verleihung am Vorabend des internationalen Weltfrauentages, das ist kein Zufall: auf die Verdienste der Frauen und gleichzeitig weiterhin bestehende Ungleichheiten soll, laut Hendrik Wüst, aufmerksam gemacht werden: „Frauen leisten in unserer Gesellschaft wertvolle Arbeit, das gilt es, angemessen zu würdigen. Noch immer sind es häufig die Frauen, die sich um die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Familienangehörigen kümmern – und ihr Engagement geht weit darüber hinaus. Sie stellen ihre Zeit und ihre Tatkraft in den Dienst der Gesellschaft. Mit der Verleihung des Landesverdienstordens am Vorabend des Weltfrauentags wollen wir aufmerksam machen auf diese großen Verdienste, aber auch auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten. Gleichstellung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jede und jeder einen Beitrag leisten kann.“ Er überreichte die Auszeichnungen anschließend persönlich.