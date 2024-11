EM Dressur 2025: Crozet wird Austragungsort

Die FEI hat einen neuen Gastgeber für die Dressur Europameisterschaft 2025 gefunden. Nachdem Samorin Ende August abgesprungen ist, wurde nun verkündet: Crozet lädt nächstes Jahr Europas Dressurreiterinnen und -reiter ein.

Vergangenes Wochenende tagte der Vorstand der FEI in Abu Dhabi zum zweiten Mal in diesem Jahr. In diesem Rahmen wurden die Europameisterschaften, für die noch Gastgeber fehlten, neu vergeben.

Die Europameisterschaft Dressur 2025 wird im französischen Crozet ausgetragen, vom 28. bis 31. August.

Neu vergeben wegen der Absage von Kronenberg (NED) ist auch die Dressur- und Vielseitigkeitseuropameisterschaft der Ponys: Le Mans in Frankreich wird Gastgeber vom 28. Juli bis 3. August 2025.

