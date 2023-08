Heike Kemmers Olympiapferd Bonaparte mit über 30 Jahren eingeschläfert

Bonaparte lebt nicht mehr. Mit 30 Jahren musste der Hannoveraner, das Pferd, das Heike Kemmes Karriere wie kein Zweites geprägt hat, eingeschläfert werden.

„Boni“ und Heike Kemmer kannten sich 30 Jahre. Bonaparte und die gebürtige Berlinerin haben die Arenen der Welt bereist, nahmen an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften teil. Entdeckt hatte den Bolero-Enkel Heikes Vater Joachim Kemmer. Monica Jakob-Goldeck hatte 1992 ihre Consul-Akzent II-Tochter Cattleya von Bon Bonaparte decken lassen. 1993 kam dann ein Fuchshengst zur Welt, der das Interesse des Berliner Unternehmers weckte. Vielleicht auch, weil in dritter Generation Akzent II stand. Ein Hengst aus Kemmers Zucht.

Bonaparte – drei Olympiamedaillen

Kemmer kaufte das Fohlen als Absetzer, Bonaparte wuchs bei den Kemmers auf und eroberte das Herz von Heike Kemmer schnell. Über 50 Siege in Klasse S, viele davon auf Grand Prix-Niveau schlagen für den Hannoveraner zu Buche. Die Highlights zu benennen ist da nicht ganz einfach, aber irgendwie doch: Zweimal fuhr Boni mit Heike Kemmer zu Olympischen Spielen und dort gewannen sie Mannschafts-Gold: 2004 in Athen und 2008 in Hongkong. In Hongkong holten sie zudem Bronze in der Einzelwertung. 2006 dann ein weiterer Höhepunkt zwischen den Olympischen Spielen: Bei den Weltmeisterschaften in Deutschland Sieg mit der deutschen Mannschaft in Aachen. Auch zu den deutschen Mannschafts-Goldmedaillen der Europameisterschaften 2003 und 2005 trug Bonaparte seinen Teil bei.

In Hannover 2011 verabschiedete Heike Kemmer „Boni“ offiziell aus dem Spitzensport. In Hannover, wo sonst?, ritt sie noch einmal ihre Olympia-Kür von Hongkong. Dann ging die Suche los, „nach einem Boni 2.“ Bis vor acht Jahren wurde der Fuchs noch regelmäßig geritten. Dann ging er mit Betty gemeinsam auf die Weide. Seine Eleganz und Schönheit, die ihn zum Inbegriff der Attribute seines Großvaters Bolero hatten werden lassen, blieben ihm bis ins hohe Alter erhalten.

Emotionaler Abschied

Heike Kemmer hat sich auf Instagram von Boni verabschiedet. Beim Aufstehen hatte sich der 30-Jährige so verletzt, dass er erlöst werden musste. Selbstverständlich war Heike Kemmer bis zu seinem letzten Atemzug bei ihrem Boni, so wie es sich gehört.

„Ach mein Bo, du fehlst mir, du fehlst uns und auch deiner Weidepartnerin Betty jeden Tag. Es ist so traurig, dass du mich nicht mehr anblubberst und nach Möhren fragst, du nicht mehr nach Betty rufst, um sie zum Weidegang zu bitten, und dass deine Wiese leer ist wenn man vorbeireitet. Dein fröhliches Kopfnicken mit der Bitte um zärtliche Streicheleinheiten, besonders ums Auge herum, fehlen. Du fehlst!! Du bist nicht nur mein Olympiasieger sondern auch mein Herzenspferd, und wir durften gemeinsam durch 30 tolle Jahre gehen.“

Die FN hat in ihrer Videoserie Alte Helden Bonaparte vor ein paar Jahren besucht.