Jeanna Högberg verlässt Helgstrand Dressage

Zwei Jahre lang ritt die Schwedin Jeanna Högberg für Helgstrand Dressage. Nun kehrt sie zurück in ihre Heimat.

Bis zu den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, wo Jeanna Högberg mit Hesselhøj Down Town ihren Titel verteidigen will, bleibt die Schwedin Helgstrand Dressage noch erhalten. Doch danach kehrt sie zurück in ihre schwedische Heimat. Das habe familiäre Gründe, heißt es von Helgstrand Dressage.

Jeanna Högberg selbst erklärt: „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn mir gefällt es hier sehr gut. (…) Mein Mann und ich hatten uns darauf geeinigt, hierher zu ziehen, damit ich meinen Traum leben kann, so lange die Kinder noch klein sind. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Der Plan war immer, nach Schweden zurück zu ziehen, wenn die Kinder in die Schule kommen. Aber leider ist mein Vater vor kurzem ernsthaft erkrankt. Das hat das Ganze beschleunigt, weil ich in seiner Nähe sein möchte.“

Man werde aber weiter zusammen arbeiten, sagte Andreas Helgstrand. Er bedauere den Schritt von Högberg sehr, habe aber auch Verständnis.

Neben Down Town, den Jeanna ja letztes Jahr zum Titel bei der WM junge Dressurpferde ritt, war sie während der Zeit bei Helgstrand auch mit Freetown, Devonport und ihrer eigenen Stute Astoria erfolgreich. Mit letzterer ist sie nun für die WM in Herning nominiert. Außerdem stellte sie eine Zeitlang den bayerischen Wallach Lorenzo vor, das Olympiapferd 2016 von Severo Jurado Lopez, der dann an Charlotte Jorst verkauft worden war, aber wieder zurückging nach Dänemark.

