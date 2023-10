John Byrialsen und Gestüt Viegaard insolvent, ein Pferd nach Inspektion auf dem Hof eingeschläfert

Rund um das Gestüt Viegaard von John Byrialsen in Dänemark hat es in den letzten Tagen neue bedeutsame Ereignisse gegeben. Es geht um Insolvenzen, die Ergebnisse von Inspektionen von mehr als 400 Pferden an 16 Orten sowie weitere gewaltsame Vorfälle im Rahmen von Versammlungen vor dem Gestüt.

TVMidwest hat in einem Online-Artikel am 13. Oktober aufgezeigt, was der aktuelle Stand in dem Fall ist.

407 Pferde untersucht, eines nun tot

Seit den letzten Nachrichten im September und August haben insgesamt 40 Beamte der Polizei von Mittel- und Westjütland in Zusammenarbeit mit zehn Mitarbeitern der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde unangekündigt die Pferde aus dem Besitz des Gestüts Viegaard untersucht. Diese Untersuchungen erforderten Besuche an 16 Standorten, auf die die 407 Pferde verteilt sind. Bei einem Pferd kamen die Behörden im Rahmen der Inspektionen und in Abstimmung mit dem Besitzer zu dem Schluss, es aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes einschläfern zu müssen.

Die neueren Untersuchungen sind Teil einer übergeordneten Untersuchung der Polizei auf dem Gestüt. Im August waren nach Hinweisen aus der Bevölkerung 50 tote Pferde auf dem Gelände des Gestüts in der Region Skals ausgegraben worden. Christian Toftemark, Leiter der örtlichen Polizei in Viborg, sagt zu der jüngsten Untersuchung auf dem Gestüt in einer Pressemitteilung: „Es ist zu früh, um mehr darüber zu sagen, ob die heutige Inspektion zu neuen Anordnungen und Anklagen in dem von uns untersuchten Tierschutzfall führen wird. Unsere Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die heutige Inspektion ist ein weiterer Schritt in der Untersuchung, die nach dem heutigen Tag fortgesetzt wird.“

Insolvenz angemeldet

Ein Tag nach den jüngsten Untersuchungen der 400 Pferde von Byrialsen wurde bekannt, dass das Gestüt Viegaard (unter dem Namen Viegård Stutteri ApS), John Byrialsen selbst sowie die Vieland ApS Insolvenz beim zuständigen Gericht in Viborg angemeldet haben. Als Treuhänder für die Privatperson Byrialsen sowie die zwei Unternehmen wurde Johnny Madsen auf den Plan gerufen, wie TVMidwest weiter berichtet. Er ist nun also auch für die verbliebenen rund 400 Pferde des Gestüts und ihr Wohlergehen zuständig. Gegenüber dem TV-Sender sagte Madsen, er übernehme diese Verantwortung in Übereinstimmung mit John Byrialsen: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Dinge ohne ihn besser laufen werden, also stellen wir ein anderes Team auf. Wir haben sowohl das Team als auch die Tierärzte, die die Aufgabe übernehmen können“, so Madsen. Da die Anzahl der Tiere für eine langfristige Übernahme des Betriebs zu hoch sei, sagt Madsen gebe es „einige Pferde, die gehen müssen.“ Johnny Madsen führt weiter aus, dass entsprechend versucht werden soll, „die vielen Pferde zu verkaufen“. Auch die Immobilien sollen veräußert werden. Ziel ist, so viel Geld für möglich für die Unternehmen zu sammeln, bei denen Byrialsen und seine Unternehmen Geldschulden haben.

Zwei weitere Unternehmen, die von John Byrialsen gegründet wurden und von ihm als Inhaber geführt werden, sind von der Insolvenz laut TVMidwest derzeit nicht betroffen. Dabei handelt es sich um Firmen, die sich unter anderem den Handel mit Pferden und dem Betrieb einer Hengststation befassen. Die Angaben sind dem Central Business Register (CVR) zu entnehmen.

John Byrialsen war für das dänische Medienunternehmen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Ermittlungen von Polizei und Veterinärbehörden gehen auch mit der Insolvenzverwaltung nun weiter wie bisher. Christian Toftemark, Leiter der örtlichen Polizei in Viborg, sagte dazu gegenüber TVMidwest: „Wir setzen unsere Arbeit fort, um die Bedingungen für die Pferde auf dem Gestüt zu gewährleisten. Wir werden weiterhin Inspektionen durchführen, wenn dies erforderlich ist, und wir werden die bereits erteilten Anordnungen weiterverfolgen. Jetzt ist es die Aufgabe des Insolvenzverwalters, dafür zu sorgen, dass die Bedingungen erfüllt werden.“

Demonstrierender vor dem Gestüt angefahren

Das Bekanntwerden der Insolvenz von John Byrialsen und zwei seiner Unternehmen war am Freitag, 13. Oktober, Grund zur Freude bei den zahlreichen Menschen, die sich seit Monaten regelmäßig digital und vor Ort vor dem Gestüt treffen, um sich über den Fall Byrialsen auszutauschen. In der Facebookgruppe „Stop Vanrøgt Af Dyr Bag Hegn“ (wörtlich: Stoppt die Vernachlässigung von Tieren hinter Zäunen) war jeden Samstag zur Demonstration vor dem Gestüt aufgerufen worden, um auf die mutmaßlichen Missstände aufmerksam zu machen. Am Freitagabend versammelten sich die Demonstrierenden, um auf die Insolvenz anzustoßen. Erneut kam es dabei zu Auseinandersetzungen mit zwei Personen, die mutmaßlich in Verbindung zu dem Gestüt stehen. Dabei soll der Demonstrierende Jacob Thorup Kjaersgaard von einer der beiden Personen mit dem Auto angefahren worden sein und Rippenbrüche erlitten haben. Handyvideos sollen das Geschehene dokumentieren, zu sehen ebenfalls bei TVMidwest. Die Ermittlungen gegen den 63-jährigen Fahrer des Wagens dauern an.

Quelle: TVMidwest

Auch interessant