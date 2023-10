Sport am Wochenende: Weltcup in Herning und Helsinki, WM junge Vielseitigkeitspferde und mehr

Es ist wieder Weltcup-Zeit! In Herning (DEN) und Helsinki (FIN), außerdem werden die Titel bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers (FRA) verteilt, wo es auch einige deutsche Starter gibt. Das kommende Wochenende im Überblick.

Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI3*/CCI2*-L) vom 18. bis 22. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA

Über die deutschen Teilnehmer bei der WM junge Vielseitigkeitspferde in Frankreich haben wir bereits berichtet. Hier finden Sie Informationen zu den Vorerfolgen, die sicherlich Grund zum Daumen drücken bieten! ClipMyHorse.TV überträgt ab Donnerstag live.

Siebenjährige Pferde: Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Bronco 487; Calvin Böckmann (Warendorf) mit Dexter FRH; Andreas Dibowski (Döhle) mit Lillet 3; Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Livya EA OLD; Pauline Knorr (Warendorf) mit Tullibards Tick the Boxes; Nadine Marzahl (Munster) mit Dia Divina FRH; Anna Siemer (Salzhausen) mit Pirate Smile.

Sechsjährige Pferde: Johanna Marloh (Seevetal) mit JS Chakalaka; Nadine Marzahl (Munster) mit Viva L’Amour.

Weitere Informationen unter: www.mondialdulion.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 19. bis 22. Oktober in Helsinki/FIN

Die Süddeutsche Zeitung titelte „Springreiter Deußer beim Hallen-Weltcup nur auf Platz 15“, vielleicht ist das Ansporn genug für den Reiter der Stephex Stables, in Helsinki nun noch eine Schippe draufzulegen. Der Auftakt der westeuropäischen Weltcup-Saison in Oslo war am vergangenen Wochenende so leicht gewesen, dass sich das halbe Starterfeld für das Stechen hatte qualifizieren können. Wie in Oslo reiten in Helsinki ebenfalls auch Philipp Schulze Topphoff und Mario Stevens um Weltcup-Punkte. ClipMyHorse.TV überträgt live.

Daniel Deußer (Deutschland); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Mario Stevens (Molbergen).

Weitere Informationen unter: www.helsinkihorseshow.fi

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 19. bis 22. Oktober in El Jadida/MAR

Andre Thieme (Plau am See); Lucia Voß (Tasdorf).

Weitere Informationen unter: www.salonducheval.ma

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 18. bis 22. Oktober in San Miguel de Allende/MEX

Richard Vogel (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 22. Oktober in Oliva/ESP

Leonie Böckmann (Lastrup); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Stephi de Boer (Dötlingen); Jan Distel (Marburg); Isabelle Grandke (Zeven); Christoph Könemann (Deutschland); Anna Maria Kuhlmann (Hennef (Sieg)); Maximilian Lill (Hennef); Hilmar Meyer (Morsum); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Björn Nagel (Friedrichskoog); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 22. Oktober in Vejer de la Frontera/ESP

Tobias Kuhlage (Deutschland); Katharina Offel (Deutschland); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 22. Oktober in Mill Spring; NC (Tryon)/USA

Söhnke Theymann (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.tryon.com

Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 18. bis 22. Oktober in Chevenez/SUI

CSIU25: Marvin Frey (Winnenden); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Emma Rock (Dietmannsried); Fabio Thielen (Losheim).

CSIJ: Leonie Assmann (Sigmarszell); Lydia Beutel (Markt Rettenbach); Emilia-Maria Emert (Riehen); Ava Ferch (Stegen); Jolie Marie Kühner (Hadorf); Fabio Thielen (Losheim).

CSIP: Leonie Assmann (Sigmarszell); Paulina Doll (Wietze); Ava Ferch (Stegen); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München); Jolie Marie Kühner (Hadorf); Edgar Reichart-Eisenhardt (Berg); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg).

CSICh: Paulina Doll (Wietze); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München); Jolie Marie Kühner (Hadorf); Lara Wunderle (Bad Säckingen – Wallbach).

Weitere Informationen unter: www.oeuvray-smits.ch

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI5*-W/CDIU25/CSI) vom 18. bis 22. Oktober in Herning/DEN

Premiere für Raphael Netz und Felicitas Hendricks in der westeuropäischen Weltcup-Liga. Am Wochenende werden die beiden U30-Reiter ihre Toppferde in der Weltcup-Tour vorstellen. Das Starterfeld ist nicht so hochkarätig wie es in Herning schon mal war. Aber es sind auch EM-Reiter wie Carina Cassøe Krüth, Daniel Bachmann Andersen und weitere Bekannte aus Dänemark und anderen Ländern am Start. Der neue Bereiter von Gestüt Bonhomme, Moritz Treffinger, will mit dem Hengst Cadeau Noir sein Debüt in der internationalen U25-Tour geben. Darüber hinaus stehen auch einige Springprüfungen an. ClipMyHorse.TV überträgt ab Freitag live.

CDI-W: Felicitas Hendricks (Hagen); Raphael Netz (Aubenhausen).

CDIU25: Moritz Treffinger (Werder).

Weitere Informationen unter: www.worldcupherning.com

Auch interessant

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y) vom 19. bis 22. Oktober in Leeuwarden/NED

CDI3*: Ingrid Klimke (Münster); Carina Scholz (Glandorf).

CDIY: Valentina Pistner (Bad Homburg); Maja Schnakenberg (Dörverden); Maike Springmeier (Willich).

Weitere Informationen unter: www.indoorfriesland.frl

Internationales Dressurturnier (CDIU25/J/P) vom 19. bis 22. Oktober in Le Mans/FRA

CDIU25: Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg); Lana Raumanns (Frankfurt).

CDIJ: Martha-Sophia Pickers (Nettetal).

CDIP: Romy Weber (Straelen).

Weitere Informationen unter: www.pole-europeen-du-cheval.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1*/YH/U25/P Herning/DK vom 18. bis 22. Oktober; www.worldcupherning.com

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 18. bis 22. Oktober; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Samorin/SVK vom 18. bis 22. Oktober; www.ridersanddreams.sk

CSI 3*/1*/YH San Giovanni in Marignano/ITA vom 18. bis 22. Oktober; www.horsesrivieraresort.net

CSI 2*/1*/YH Vilamoura/POR vom 17. bis 22. Oktober; www.vilamouraequestriancentre.com