Mount St. John Freestyle nun Olympiahoffnung für Cathrine Laudrup-Dufour

Dänemarks Championatsreiterin Cathrine Laudrup-Dufour hat ein fertiges Grand Prix-Pferd in den Stall bekommen: Mount St. John Freestyle. Die Stute gilt als Olympiahoffnung für die 31-jährige Dressurreiterin.

Wie Eurodressage recherchiert hat, ist die nun 14-jährige Hannoveraner Stute bereits in Dänemark angekommen und hat erste Trainings unter Cathrine Laudrup-Dufour absolviert. Bekannt ist die braune Fidermark-Donnerhall-Tochter aus der Zucht von Stephan Kurz vor allem aus ihrer Zeit unter Großbritanniens Charlotte Dujardin. Sie übernahm die Zügel der von Emma Blundell (Gestüt Mount St. John) im Fohlenalter erworbene Freestyle im Jahr 2015. Dujardin bereitete die Stute für größere Aufgaben vor, während ihr damaliges Top-Pferd, Olympiasieger Valegro, auf dem Zenit seiner Karriere war. 2016 ging Valegro in Rente, bis dahin hatte sich Freestyle unter Dujardin schon bei den nationalen Meisterschaften bewiesen.

Freestyle: erste Grand Prix-Saison, erste Championatsmedaillen

Ihr Grand Prix-Debüt gab die Fidermark-Stute im Jahr 2018. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, sodass das Paar prompt für die Weltmeisterschaften in Tryon ins britische Team berufen wurden. In den USA enttäuschten sie die Erwartungen nicht, eher übertrafen Charlotte Dujardin und Freestyle sie mit Team- und Einzelbronze. Spätestens dann war die Stute in aller Munde. 2019 war das Paar erneut Teil der britischen Mannschaft für die Europameisterschaften in Rotterdam (NED). Im Grand Prix wurde das Paar nach der Kontrolle nach dem Ritt jedoch disqualifiziert. Der Grund: Blut an der Flanke. Das hatte zur Folge, dass Großbritannien die Mannschaftsmedaille verlor und Rang vier belegte.

In den folgenden Wintermonaten startete die Fidermark-Tochter in ihre erste Weltcup-Saison und gewann die Etappe bei London Olympia. 2020 brachte die Corona-Pandemie die Weltcup-Saison zu einem jähen Ende, sodass man Freestyle erst wieder im Oktober auf einem internationalen Turnier sah. Das letzte gemeinsame Turnier bestritt das Paar 2021 im Mai im britischen Wellington, wo sie mit über 88 Prozent die Grand Prix Kür gewannen. Für Olympia kam Freestyle nicht mehr in Frage, weil sie laut Dujardin nicht fit war. Sie ritt stattdessen den Fuchswallach Gio bei den Sichtungen und schließlich auch in Tokio, wo sie Kür- und Teambronze gewannen.

Cathrine Laudrup-Dufour kauft Freestyle zur Hälfte

Die Partnerschaft von Charlotte Dujardin und Mount St. John Freestyle endete danach und die Stute ging zurück zu ihrer Besitzerin Emma Blundell vom Gestüt Mount St. John. Die beiden starteten ins Training und bestritten in diesem Jahr einen nationalen Grand Prix siegreich. Schon damals sagte Blundell, sie würde die Stute gerne wieder an der Spitze des Sports sehen und möglicherweise bei Olympia in Paris 2024.

Das könnte nun unter Cathrine Laudrup-Dufour Wirklichkeit werden. Die Dänin ritt mit Cassidy, Bohemian und Vamos Amigos ja drei verschiedene Pferde bei Championaten seit 2016. Mit Vividus hat sie bereits ein Nachwuchs-Grand Prix Pferd im Stall, der anteilige Kauf von Freestyle durch die Besitzergemeinschaft Laudrup-Dufour und Familie Zinglersen sichert der Dressurreiterin nun eine championatserfahrene Hoffnung für Olympia 2024.

Neue Superlative

In den sozialen Medien wurde die neue Partnerschaft mittlerweile auch bekannt gegeben.

Emma Blundell: „Freestyle ist das Pferd unseres Lebens (…). Es war fantastisch, sie in den letzten paar Jahren wieder zu Hause am Mount St John zu haben, um durch Embryotransfer zu züchten, während ich ihre Gesellschaft genoss und sie mir auch den GP bis zu meinem Debüt im Juni mit einem Ergebnis von +74% beibrachte; wir wissen jedoch, dass sie für größere Dinge bestimmt ist, und unser absoluter Traum war es immer, sie bei einer Olympiade und zurück an der Spitze des Sports zu sehen. Wir könnten nicht glücklicher sein, in Cathrine die ultimative Partnerin gefunden zu haben, die sie als erste ausprobiert hat, und in kürzester Zeit sind sie bereits eine unglaubliche Partnerschaft eingegangen. Wir wünschen den beiden alles Glück der Welt für ihre gemeinsame Zukunft und freuen uns darauf, ihre Reise zu begleiten!“

Cathrine Dufour schwärmt von der Stute und vergleicht sie sogar mit ihrem Herzenspferd Cassidy: „Von der ersten Minute an, als ich auf ihr saß, hat es zwischen uns ‚Klick gemacht‘. Sie ist definitiv ein einzigartiges Pferd, und dank Charlotte Dujardins und Emma Blundells großartigem Training war es mir eine Freude, die Zügel zu übernehmen. Für mich ist sie die weibliche Version von Cassidy: ein Herz aus Gold, unglaubliche Arbeitsmoral und hervorragende Qualität.“

Auch interessant