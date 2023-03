Addington: Annabella Pidgley dreimal siegreich mit Gio und Vamos Amigos

In Addington, England, findet dieses Wochenende ein CDI3* statt, den Annabella Pidgley sich für ihren ersten internationalen Auftritt mit WM-Silbermedaillengewinner Vamos Amigos ausgesucht hatte. Sie hatte den Vitalis-Sohn ja vor kurzem von seiner Ausbilderin und WM-Reiterin Cathrine Dufour übernommen. Debüt geglückt. Das und mehr.

Mit drei Pferden war Annabella Pidgley nach Addington angereist: Charlotte Dujardins Olympia- und EM-Pferd Gio, Vamos Amigos, der mit Cathrine Dufour in Herning Mannschaftsweltmeister und Einzelsilbermedaillengewinner war, und last but not least mit Espe, die sie letztes Jahr noch zu EM-Silber bei den Junioren getragen hatte. Pidgley wird im November 19 Jahre alt, ist nun also junge Reiterin. Dementsprechend stellte sie Espe in der U21-Tour vor und gewann sowohl die Mannschafts- als auch die Einzelwertung (71,569 und 75,049 Prozent).

„Nebenbei“ ritt sie mit ihren beiden Lehrmeistern die Grand Prix-Tour. Den gestrigen Grand Prix gewann sie auf Gio mit satten 75,957 Prozent vor Andrew Gould auf dem KWPN-Hengst Indigro v. Negro mit 72,761 Prozent. Mit Vamos Amigos wurde Pidgley beim internationalen Debüt Dritte mit 71,674 Prozent.

Heute stand erst der Grand Prix Special, dann die Kür auf dem Programm. Für die Special-Tour hatte Pidgley Gio gesattelt. Der zwölfjährige Apache-Sohn enttäuschte sie nicht: 77,787 Prozent und ein Riesenvorsprung auf den zweitplatzierten Andrew Gould mit Indigro (72,872).

Mit Vamos Amigos hatte Annabella sich für die Kür-Tour entschieden und auch das klappte: Sieg mit 76,385 Prozent vor ihrer Freundin Theodora Livanos im Sattel des erfahrenen Robinvale, der von der Familie Pidgley gezogen worden war. 74,175 Prozent waren es hier.

Alle Ergebnisse aus Addington finden Sie hier.

Unfall bei Vetcheck in Addington

Leider hat sich in Addington beim Vetcheck ein schwerer Unfall ereignet, bei dem die Grand Prix-Reiterin Lisa Marriott schwer verletzt wurde. Wie Eurodressage unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, sei es beim obligatorischen Vetcheck vor Beginn des Turniers recht chaotisch zugegangen mit zu vielen Pferden auf zu engem Raum.

Eines der Pferde soll gebuckelt und ausgeschlagen und dabei Marriott mit beiden Hinterhufen am Oberkörper getroffen haben. Im Krankenhaus wurden sechs zum Teil mehrfach gebrochene Rippen und innere Blutungen diagnostiziert.

Die 44-jährige Reiterin sagte, sie könne drei Monate keinen Kontakt zu Pferden haben. Die Schuld für ihre Situation gibt sie den Turnierveranstaltern wegen der mangelhaften Organisation.