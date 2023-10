Kein CCI5* in Maryland für Vorjahressieger Tim Price nach OP von Falco

Eigentlich wollte Neuseelands aktuelle Nummer eins der Vielseitigkeit, Tim Price, dieses Wochenende beim CCI5* in Maryland, USA, antreten. 2022 war er dort siegreich gewesen. Er hatte sein bestes Pferd, den Hannoveraner Falco, vorgesehen. Doch der musste operiert werden.

Was Falco nicht mag, seien Diäten, schreibt Tim Price auf seiner Homepage in der Beschreibung seines besten Pferdes. Mit dem 14-jährigen Hannoveraner v. Cardenio (Z.: Norbert Nowak) war er 2021 siegreich beim CCI5* in Pau und holte vergangenes Jahr Einzelbronze bei den Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro. Pau war damals das erste Fünf-Sterne-Event für Falco gewesen. Maryland am kommenden Wochenende hätte das zweite sein sollen. Doch dazu wird es nicht kommen und auch wenn er sie nicht mag, wird Falco wohl erstmal noch ein bisschen Diät halten müssen.

In einem Video auf den Social Media Kanälen des Veranstalters berichtet Tim Price, dass Falco operiert werden musste. Zuerst sah es aus wie eine „normale“ Kolik. Doch dann stellte sich heraus, dass der Wallach einen gutartigen Tumor im Verdauungstrakt hatte, der entfernt werden musste. Sie seien sehr glücklich, wie er sich erhole. Aber das sei derzeit auch alles, was er tun soll: regenerieren. Seine Turniersaison für dieses Jahr ist vorbei.

Teilnehmer in Maryland

Tim Price und Falco hätten ganz klar zu den Favoriten in Maryland gezählt. Deutsche Paare hatten sich nicht auf den Weg in die USA gemacht. Aus Europa stehen der Ire Austin O’Connor mit Colorado Blue sowie die Briten Piggy March auf Brookfield Cavalier Cruise, William Fox-Pitt mit Grafennacht und Oliver Townend auf Cooley Rosalent auf der Starterliste.

Weitere Infos: maryland5star.us