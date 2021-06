Judy Reynolds schickt Erfolgspferd Vancouver in Rente

Sie sind das erfolgreichste Dressurpaar, das Irland je hatte: Judy Reynolds und Vancouver. Die beiden durften ihr Land bei allen großen Championaten vertreten. Mit 19 Jahren geht der KWPN-Wallach nun in den sportlichen Ruhestand.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird er nicht mehr dabei sein: Vancouver, der im Stall auf den Spitznamen JP hört, war gemeinsam mit seiner Reiterin Judy Reynolds so etwas wie ein Wegbereiter für den irischen Dressursport. Das Paar mischte fast zehn Jahre lang im internationalen Viereck mit. Sein Championatsdebüt feierte der niederländische Jazz-Ferro-Sohn bei den Weltreiterspielen 2014 in Caen. 2015 folgten dann die Europameisterschaften in Aachen. Dreimal qualifizierte er sich mit seiner Reiterin für das Weltcup-Finale: 2016 wurden sie Achte, 2017 Vierte und 2019 landeten sie auf Rang elf.

Zu den Karriere-Höhepunkten von Vancouver und Judy Reynolds zählt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016, wo die beiden 18. wurden und sich als erstes irisches Dressurpaar überhaupt für das Einzelfinale qualifizieren konnten. Vor den Europameisterschaften 2017 in Göteborg verletzte sich der Wallach, war dann aber im Jahr darauf wieder fit und bei den Weltreiterspielen in Tryon am Start. Das Ergebnis: Platz 15 im Grand Prix Special.

2019 war dann die letzte Turniersaison für Vancouver und Judy Reynolds – aber was für eine! Bei den Europameisterschaften in Rotterdam verhalfen sie Irland zu einem historischen Erfolg: Mit Platz sieben in der Mannschaftswertung qualifiziert sich erstmals ein Dressurteam von der Grünen Insel für Olympia. In der anschließenden Kür liefert Vancouver dann mit 85,589 Prozent eine neue persönliche Bestleistung – im Alter von 17 Jahren! Sein letztes internationales Turnier absolvierte er im November 2019 in Stuttgart, wo er in der Kür Sechster wurde.

Time to say goodbye

Auf Instagram verkündete die in Nordrhein-Westfalen beheimatete Judy Reynolds nun: „Danke JP! Ich weiß, dass ich immer gesagt habe, dass JP selbst entscheiden wird, wann es Zeit für den Ruhestand ist. Aber nun musste ich diese Entscheidung für ihn treffen. Dieses Pferd hat mehr Herz, als man sich vorstellen kann. Mit 19 Jahren versucht er immer noch, mir alles zu geben. Zu viel. Ich habe mich dazu entschieden, dass es nun an der Zeit ist, nichts mehr von ihm zu verlangen. Ein gutes Pferd kann dich einmal um die ganze Welt und wieder zurück tragen.“

Viele hätten gedacht, dass Vancouver nicht gut genug sei, schreibt die Irin und bedankte sich außerdem bei den Menschen, die zu den Erfolgen der beiden beigetragen hatten, allen voran ihren Eltern. „Viele Leute fragen, warum ich bis jetzt gewartet habe, um diese Entscheidung zu treffen. Fakt ist, dass JP immer noch arbeiten will und wir haben ihm jede Chance gegeben, um noch einmal auf der ganz großen Bühne aufzutreten. Aber es sollte nicht sein“, so Reynolds.