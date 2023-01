Kevin Stauts Fünf-Sterne-Pferd Bond Jamesbond de Hay zu Grégory Wathelet

Wie der französische Olympiasieger Kevin Staut dem Magazin „Grand Prix“ verriet, hat eines seiner besten Pferde seinen Stall in Richtung Belgien verlassen.

Die Rede ist von dem nun zwölfjährigen Selle Français-Hengst Bond Jamesbond de Hay, ein Diamant de Semilly-Kannan-Capitol II-Major de la Cour-Sohn und ein Pferd von „seltener Qualität“ laut Kevin Staut. Er soll in Zukunft unter Belgiens Grégory Wathelet im Sport gehen, berichtet Grand Prix Replay.

Ausgebildet wurde er von Bernard Briand Chevalier, unter dem er seine ersten internationalen Starts absolvierte und der ihn drei Jahre lang von Klasse L bis in die höchste Klasse förderte. Unter anderem nahmen die beiden 2021 noch am Nationenpreis in Drammen (NOR) teil.

Kevin Staut übernahm Bond Jamesbond im Herbst 2021 zur Hallensaison auf Wunsch der Züchter und Besitzer Jean-Luc l’Helgouarc’h und Yves Berthollet. Im Laufe der Zeit platzierte sich das Paar unter anderem in den Großen Preisen von Rom, Rotterdam und Arezzo. Außerdem sprangen sie in Hickstead, Dublin und Aachen ins Geld.