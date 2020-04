Legendäre Ritte, Bilder, die Geschichte geschrieben haben – die deutsche Schulquadrille

Zwölf Reiter-Pferd-Paare, alle auf Grand Prix-Niveau, zusammen in einer Quadrille – klingt spektakulär und ist es auch! Entstanden ist die deutsche Schulquadrille vor dem Zweiten Weltkrieg in der Heeresreitschule Krampnitz. Wiederbelebt wurde sie anlässlich der ersten Olympischen Spiele in Deutschland nach dem Krieg. Ein Stück deutsche Geschichte und eine Geschichte der deutschen Reitkultur zugleich.