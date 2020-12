Lord Leatherdale wird Lehrmeister in Großbritannien

In der Zucht hat sich Lord Leatherdale bereits bewiesen, nun soll noch einmal der Sport im Vordergrund stehen. 17 Jahre ist der Rheinländer Hengst inzwischen alt – und damit ein Jahr älter, als seine neue Reiterin.

Zukünftig soll Lord Leatherdale mit der Britin Isobel „Izzy“ Lickley im Viereck unterwegs sein. Das 16-jährige Nachwuchstalent durfte ihr Land bereits dreimal bei den Pony-Europameisterschaften vertreten, in dieser Saison war sie auch erstmals in der internationalen Junioren-Tour am Start. Um in dieser Altersklasse richtig Fuß zu fassen, hat sie in Zukunft einen prominenten Lehrmeister an ihrer Seite: Lord Leatherdale.

Der 17-jährige Hengst v. Lord Loxley-Ferragamo ist bis Grand Prix ausgebildet, lief in seinem Leben aber bisher nur wenige Turniere. Der Däne Daniel Bachmann-Andersen gewann mit ihm 2011 eine S-Dressur in Deutschland. Anschließend stellte ihn Charlotte Fry bis Intermediaire II vor, bestritt mit ihm in 2016 und 2017 jeweils ein internationales Turnier bei den Jungen Reitern. Die Britin reitet für den niederländischen Stall Van Olst, in dessen Besitz der 2005 in Münster gekörte Lord Leatherdale auch steht. Zu ihren Spitzenpferden zählen gleich drei berühmte Nachkommen des Hengstes: Glamourdale, Weltmeister der siebenjährigen Dressurpferde in 2018, Everdale und Chippendale. Bei der FN sind aktuell sieben gekörte Söhne für Lord Leatherdale registriert.

„Ich muss mich jeden Tag kneifen“

„Dank der unglaublichen Großzügigkeit von Anne und Gert-Jan van Olst gehört dieser Superstar nun zu meinem Team. Kein Geringerer als Lord Leatherdale. Ich musste mich seitdem selbst jeden Tag kneifen“, verkündete Izzy Lockley die Neuigkeiten auf ihren Social Media-Kanälen. Der Hengst ist bereits Anfang November zu seiner neuen Reiterin umgezogen. Inzwischen haben die beiden auch schon ihr erstes Turnier absolviert. „Ich muss noch die richtigen Knöpfe finden und wir hatten sehr viele ungeplante fliegende Wechsel, aber er war fantastisch“, berichtete die 16-Jährige.

Die Familien Van Olst und Lickley verbindet eine jahrelange Freundschaft. Schon in der Vergangenheit war Izzy mit ihren Ponys mehrfach zum Training in den Niederlanden und auch ihr zweites Juniorenpferd, die Negro-Tochter Gracia, hatten ihre Eltern bei den Van Olsts entdeckt.

„Lord Leatherdale liegt uns sehr am Herzen. Lottie (Anm. d. Red.: Charlotte Fry) ist ihn in den letzten Jahren erfolgreich geritten, aber sie muss sich jetzt mehr auf die jüngere Generation konzentrieren, die schon in den Startlöchern steht“, heißt es vom Stall Van Olst. Der Hengst verdiene nur den besten Platz, um seine sportliche Karriere fortzusetzen – und diesen habe man bei Familie Lickley gefunden. „Wir hoffen, dass Isobel und Lord Leatherdale sehr lange Freude aneinander haben werden. Nach seinem sportlichen Abenteuer wird er dann zu uns in die Niederlande zurückkehren.“