Maria Schierhölter-Otte nicht länger Leitung der FN-Abteilung Jugend

Nach über 35 Jahren Zusammenarbeit hat Maria Schierhölter-Otte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) zum Ende des Jahres 2022 verlassen. In ihrer Funktion als Leiterin der FN-Abteilung Jugend war sie zuletzt präsent als erste Ansprechpartnerin für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Betroffenenrat der FN.

Gegenüber St.GEORG online möchte sich die FN auf Nachfrage grundsätzlich nicht zu „internen Personalangelegenheiten“ äußern.

Über Maria Schierhölter-Otte

Schierhölter-Otte fand ihren Weg zum Reiterverband nach ihrem Studium der Agrarwissenschaften in Osnabrück im Jahr 1987. Als Leiterin der FN-Abteilung Jugend war sie häufig als Equipechefin bei Jugend-Europameisterschaften dabei, stets in der Disziplin Dressur. Letztmalig sah man sie in dieser Funktion bei der Dressur-Nachwuchs-EM 2021 in Oliva, danach übernahmen Cornelia Albrecht und Carolin Roost ihre Geschicke.

In ihrer Position beschäftigte sich Maria Schierhölter-Otte außerdem mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Pferdesport, das 2018 mit Bekanntwerden der Alkohol-Exzesse und versuchter Vergewaltigung eines Jugendlichen beim Bundeschampionat in Warendorf einen traurigen Höhepunkt markierte.

2022 startete die FN mit Maria Schierhölter-Otte als Ansprechpartnerin für Betroffene von sexualisierter Gewalt den BetroffenenRat. Zu den Plänen und der Arbeitsweise des Betroffenenrats sagte Schierhölter-Otte im Interview des Monats Oktober 2022 gegenüber dem St.GEORG: „Bis 2025 haben wir Ziele für jedes der kommenden Jahre definiert. Das übergeordnete Ziel des Betroffenenrats ist es, anderen Betroffenen Mut zu machen, sich zu melden und nicht länger zu schweigen. Dazu will der BetroffenenRat nach außen sichtbar werden und auch Vorbild sein für andere Sportverbände.“

Nachfolge noch unklar

Wer die FN-Abteilung Jugend künftig leiten wird, steht derzeit noch nicht fest. Das erklärte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach gegenüber Eurodressage.