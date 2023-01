Daniel Deußer ist der Großverdiener des Jahres 2022, Killer Queen seine Top-Komplizin

Zum wiederholten Male ist Daniel Deußer laut der Analyse-App „Jumpr“ der Spitzenverdiener unter den Pferdesportlern des Jahres 2022. Insgesamt 2.475.560 Euro soll der deutsche Stephex Stables-Reiter mit seinen Pferden gewonnen haben. Maßgeblichen Anteil daran hat seine Stute Killer Queen, die die Rangliste bei den Pferden anführt.

Allein 17 internationale Springen konnte Daniel Deußer im Jahr 2022 für sich entscheiden, davon waren sechs Springen Große Preise über 1,60 Meter. Der 41-Jährige kann also auf einige Höhepunkte zurückblicken, wie den Sieg im Rolex Grand Prix von s‘-Hertogenbosch (NED) und den Triumph in der Rolex Grand Slam-Etappe in Spruce Meadows (CAN) im September.

Die Siegesserie war lediglich in Aachen durch Gerrit Nieberg und Ben unterbrochen worden. Auch in der Global Tour lief es rund für Deußer mit zwei Etappen-Siegen in Cannes (mit Bingo Ste Hermelle) und New York (mit Tobago Z). Der Springreiter kann also selbstbewusst ins neue Jahr starten.

Auf Position zwei der Reiter-Rangliste springen konnte McLain Ward (USA), so ziemlich in letzter Minute, sein Sieg mit HH Azur im Rolex Grand Prix von Genf im Dezember brachte alleine gut 400.000 Euro. Insgesamt kommt Ward laut Jumpr auf 1.845.971 Euro. Dahinter folgt Martin Fuchs (SUI), der das Nachsehen in Genf hatte, auf Rang drei mit 1.630.229 Euro. Fuchs hatte 2022 unter anderem das Weltcup-Finale, den Rolex Grand Prix in Dinard sowie den Großen Preis von St. Gallen gewinnen können.

Killer Queen führt bei den Pferden

Daniel Deußers 13-jährige belgische Stute Killer Queen führt die Rangliste der vierbeinigen Topsportler an, was die Verdienste im Jahr 2022 angeht. Mit insgesamt 1.067.187 Euro ist sie für fast die Hälfte von Deußers Gesamt-Preisgeld verantwortlich. Ihr Stallkollege Tobago Z findet sich mit 887.053 Euro gewonnenem Preisgeld auf Platz fünf in der Pferde-Rangliste wieder.

Auf Rang zwei bei den Pferden befindet sich Pacino Amiro, der insgesamt 959.237 Euro für seinen Reiter Bertram Allen und seine Besitzer zusammengesprungen hat. Der irische Springreiter gewann mit dem elfjährigen irischen Wallach 2022 unter anderem einen Großen Preis in Wellington und war auch erfolgreich bei der Global Tour.

Quelle: Jumpr App