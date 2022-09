Daniel Deußer und Killer Queen gewinnen Rolex Grand Prix von Spruce Meadows

Kleine Mathe-Aufgabe: Was ist die Summe aus großer Grasplatz + Killer Queen + Daniel Deußer? Richtig, fast 750.000 Euro. So viel Geld haben Daniel Deußer und „Killer“ gestern im Großen Preis von Spruce Meadows verdient.

Der Weg zum Sieg war kein leichter: zwei Umläufe, die es in sich hatten, so dass im Stechen nur noch drei der ursprünglich 40 Paare übrig blieben. Darunter waren Paare wie die Weltmeister Henrik von Eckermann und King Edward, Martin Fuchs mit Leone Jei, Peder Fredricson und All In, Jérôme Guery und Quel Homme du Hus usw.

Im Stechen fanden sich dann zwei Paare wieder, die beide schon siegreich waren im Rolex Grand Slam und ein Nachwuchsstar. Steve Guerdat und Venard de Cerisy hatten ja letztes Jahr in Spruce Meadows die Nase vorn und waren auch dieses Jahr die Schnellsten im Stechen: 41,7 Sekunden. Aber sie nahmen unterwegs eine Stange mit. Das verschaffte den Aachen-Siegern von 2021, Daniel Deußer und Killer Queen, Luft. Die Eldorado van de Zeshoek-Tochter liebt Rasenplätze und sprang auch in Kanada phänomenal – dreimal fehlerfrei, der Sieg und damit eine neue Chance auf den Rolex-Bonus, sollte es in Genf und/oder s’Hertogenbosch wieder klappen. Aber auch so hat sich die Reise gelohnt: 748.578 Euro gab es für das Team Killer Queen.

Steve Guerdat und Venard de Cerisy wurden Zweite. An dritter Stelle freute sich das belgische Supertalent Gilles Thomas (24) im Sattel des Holsteiner Wallachs Aretino v. Artani über einen Riesenerfolg. Die beiden hatten zwei Abwürfe im Stechen. Wem der Pferdename bekannt vorkommt – bis vor zwei Jahren ging Aretino noch sehr erfolgreich unter Europameister André Thieme, der ihn dann nach China verkaufte. Eine Weile lang ritt You Zhang ihn unter chinesischer Flagge, doch Anfang des Jahres übernahm Gilles Thomas den Beritt und verdankt Aretino unter anderem seinen ersten Fünf-Sterne-Sieg vor wenigen Wochen in Hickstead.

Gerrit Nieberg Fünfter

Grund zur Freude gab es aus deutscher Sicht aber nicht nur über Daniel Deußer und Killer Queen, sondern auch über Gerrit Nieberg und Ben. Mit einem Abwurf im ersten und einer Nullrunde im zweiten Umlauf belegten sie Rang fünf und ließen damit nach ihrem sensationellen Auftritt in Aachen erneut einen Gutteil der Weltelite hinter sich. Wie Gitta Nieberg neulich sagte, als wir die Familie für die Reportage in St.GEORG 9/2022 besucht haben: „Wir haben das Gefühl, dass Ben uns noch viel mehr geben möchte!“ Schließlich konnte er es schon in Aachen gar nicht abwarten, bis endlich das Tor zum Platz aufgestoßen wurde. Na denn, Ben!

Vor ihm platzierte sich der Mexikaner Eugenio Garza Perez auf Contago. An sechster Stelle reihten sich Martin Fuchs und Leone Jei ein, gefolgt von McLain Ward mit HH Azur, Harrie Smolders im Sattel von Darry Lou, Brasiliens Francisco Jose Mesquita Musa im Sattel von Carte de Blue PS sowie dem Iren Paul O’Shea, der mit Imerald van’t Voorhof das Schlusslicht der Top Ten bildete.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.