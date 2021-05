Michael Jung ist Vater geworden

Michael Jung und seine Frau Faye sind Eltern geworden. Ganz nebenbei siegte Michael Jung auch in der CCI4*-Prüfung in Marbach und wurde zum siebten Mal Berufsreiterchampion.

Passend zum Muttertag sind Michael Jung und seine Frau Faye Füllgraebe-Jung Eltern geworden. Auf Instagram postete die junge Mutter: „Lio – the most magical day of my life was the day I became a mother.“

St.GEORG gratuliert ganz herzlich!