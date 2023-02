Neu: wehorse Courage Award sucht Kämpfer fürs Tierwohl

Die Internet-Lernplattform wehorse sucht Menschen, die sich fürs Tierwohl einsetzen. Sie sollen einmal für ihr Engagement im Rampenlicht stehen. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf der Equitana. Wer jemanden kennt, der den mit 3.000 Euro dotierten wehorse Courage Award verdient, kann jetzt online Vorschläge einreichen.

Reiterinnen und Reiter, die sich aktiv für das Tierwohl einsetzen, sollen für ihr Engagement ausgezeichnet werden. Das ist der Gedanke hinter dem erstmals ausgelobten wehorse Courage Award. Menschen, die hinsehen und den Mut aufbringen, Missstände zu benennen, stehen nicht immer im Vordergrund. Das will wehorse, die Internetplattform, die als Deutschlands größte Online-Reitschule firmiert, ändern. Unbekannten Helden ein Podium zu bieten, ist die Grundidee hinter dem wehorse Courage Award. „Mit diesem Award möchten wir Menschen würdigen, die sich trotz aller Hindernisse mit Zivilcourage, persönlichem Einsatz und ohne Hintergedanken für Pferde einsetzen“, erläutert Co-Geschäftsführer Christian Kröber.

Die Hoffnung: Ohne erhobenen Zeigefinger soll die Kultur des Hinschauens und Verbesserns gefördert werden: „Wir glauben: Pferdesport und Tierschutz gehen Hand in Hand. Es gibt so viele Menschen, die genau diese Grundhaltung jeden Tag aktiv leben. Ihnen schenken wir eine Plattform. So wollen wir eine positive Diskussion und Grundhaltung zum Pferdesport in der Öffentlichkeit schaffen.”

3.000 Euro fürs Tierwohl

Der wehorse Courage Award ist mit einer Prämie von 3.000 Euro verbunden. Das Geld soll einem Verein oder einer Organisation nach Wahl zugute kommen. Wer den Award fürs Tierwohl gewinnt, soll in auf der Equitana im Rampenlicht stehen. Am Dienstag, 14. März, um 13.10 Uhr soll die Preisvergabe dort im Großen Ring stattfinden.

Die Jury

Prominente aus unterschiedlichen Bereichen rund ums Pferd werden die Vorschläge, die in einem Onlineformular eingereicht werden, begutachten.

Olympiasiegerin Ingrid Klimke

Social Media Star Lisa Röckener

„VOX-Pferdeprofi“ Katja Schnabel

Fachtierarzt für Pferdegesundheit Karsten Zech

Gründerin der Pferdeklappe e.V. Petra Teegen.

Das Formular ist noch bis zum 2. März freigeschaltet. Alles weitere findet sich hier. Vorgeschlagen werden kann jeder Mensch, dessen couragierter Einsatz fürs Pferd dem Nominierenden auszeichnungswürdig erscheint. Von wehorse heißt es: „Der Award soll Menschen würdigen, die sich gegen Personen, Umstände oder Situationen stellen, Missstände aufdecken und das Pferd an erste Stelle setzen. In welcher Disziplin diese Menschen zu Hause sind, mit welchen Pferderassen sie arbeiten oder wie bekannt sie bereits in der Pferdewelt sind, spielt keine Rolle.“ Und Co-Geschäftsführer Christian Kröber ergänzt: „Wir wünschen uns, dass Menschen stolz sind, mit Pferden zu leben, zu arbeiten und mit ihnen gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen“. „Denn wir glauben, dass genau das gelebter Tierschutz ist. Darum wollen wir die Menschen feiern, die mit Courage und Einsatz dafür sorgen, dass Unrecht aufgedeckt und das Bild des Pferdesports positiv besetzt wird.“