Neue Hengste für Hannover

In den vergangenen Wochenende war die Auswahlkommission des Hannoveraner Verbandes unterwegs, um im Rahmen von Hengstschauen im In- und Ausland nach potenziellen neuen Pferden für Hannover zu schauen. Sie wurden fündig.

Insgesamt 35 Hengste wurden in den vergangenen Wochen vom Hannoveraner Zuchtverband gekört bzw. anerkannt. Über die Anerkennung Ende Januar in Verden hatten wir bereits berichtet. Nun kamen in Frankreich noch fünf Hengste des Haras de Malleret hinzu, die allesamt aus der Zucht des Gestüts Lewitz stammen und zum Teil in Ausbildung bei Helen Langehanenberg sind:

Esperanzo de Malleret PS v. Escamillo-Zack-Hertug

Fänomen de Malleret v. Foundation-Sezuan-Fürst Romancier

First Moon de Malleret v. Fürstenball-Diamond Hit-Belissimo M

Golden Romance Malleret PS v. Governor-Sir Donnerhall-Don Schufro

Stolzenberg de Malleret v. Sandro Hit-Lord Sonclair-Welt Hit I

Weitere fünf Hengste wurden im Rahmen einer Sonderanerkennung am 8. Februar zur Zucht zugelassen:

Cortez FZ (geb. 2018) v. Cornet Obolensky-Canturano-Acodetto I (Z.: Franka Zanetti, Italien, A.: Beerbaum Stables GmbH) > der Schimmel war 2020 1. Reservesieger seiner Körung in Westfalen und hat seine beiden Sporttests bereits bestanden (2022: 8,25, 2023: 8,29).

Emeron (geb. 2019) v. Emerald van’t Ruytershof-Ahorn Z-Baloubet du Rouet (Z.: Ludger Enting, Niederlande, A.: Beerbaum Stables) > 2021 in Westfalen gekört und anschließend an die Beerbaum Stables verkauft

Firth of Tay R (geb. 2014) v. For Pleasure-Stakkato-Calypso II (Z. u. A.: Meinolf Rölleke, Bochum) > Hengst ist bislang noch nicht gekört, aber hoch platziert in Springprüfungen bis Klasse S* unter Alexander Rottmann

Coeur Rouge (geb. 2019) v. Conthargos-Casall-Cassini (Z.: Hans-Jürgen Heitmann, A.: Zuchthof Klatte) > Prämienhengst der Oldenburger Körung 2021, Vollbruder Con Touch war Siegerhengst in Westfalen 2022.

Qlassic Touch (geb. 2019) v. Quick Star-Chin Chin-Caretino Z.: Theo Alders, Niederlande, A.: Zuchthof Klatte) > wie Coeur Rouge entstammt auch er aus dem Stamm von Olympiasiegerin Classic Touch.

Im Anschluss an die Hengstschau Helgstrand/Schockemöhle in Verden kamen noch zehn Hengste hinzu: