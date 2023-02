Start VR Classics mit Siegen von Waldmann, Jensen und Nuxoll

In den Holstenhallen Neumünster geht es an diesem Wochenende bei den VR Classics rund. In drei Disziplinen und der Nachwuchs kommt auch nicht zu kurz.

Die Dressurreiter mussten als erste ran und die kleine Tour der VR Classics ist bereits abgeschlossen. Im Prix St. Georges siegte Lena Waldmann mit der KWPN-Stute Filegra v. Zhivago (72,6457 Prozent). Die Fuchsstute zeigte sich relativ unbeeindruckt von der Atmosphäre in der Traditionshalle in Schleswig-Holstein. Das, so wissen die Reiterinnen und Reiter, ist das wichtigste beim Start in Neumünster. Die Halle, in der die Zuschauer außerordentlich dicht am Geschehen sind, gilt als schwierig. Und dass das nicht nur ein Gerücht ist, zeigte sich nicht nur in der kleinen Tour, sondern auch im nationalen Grand Prix, der am Freitagvormittag auf dem Programm stand. Zuvor ritten die Teilnehmer der Kleinen Tour eine Kür auf Intermédiaire I-Niveau. Hier siegte die Zweitplatzierte des gestrigen St. Georges, die Niederländerin Joyce Van Rooijen-Heuitink auf Gaudi Vita mit 74,583 Prozent deutlich vor Anna-Lena Kracht und Turmalino (71,833).

Grand Prix klar an Nuxoll vor Klimke

Zwei Grand Prixs werden im Dressurviereck der Holstenhalle bei den VR Classics ausgeritten, einer im Rahmen der nationalen Tour und die Qualifikationsprüfung für die Weltcup-Kür, die am Sonntag um 10 Uhr auf dem Programm steht. 14 Paare gingen heute im CDN1* Grand Prix an den Start. Lediglich eine Kombination knackte die 70-Prozent-Marke, Sandra Nuxoll im Sattel des ehemaligen Louisdor Preis-Siegers Bonheur de la vie. Der Sohn des Bluetooth-Vaters Bordeaux ging zwar nicht ganz spannungs- und auch nicht 100 Prozent fehlerfrei (Einerwechsel), war aber ein Pferd in einer Liga für sich in der Prüfung. Passagen waren schon immer gut bei dem Schwarzbraunen, die Piaffen, noch minimal im Vorwärts, waren regelmäßig, die Übergänge fließend. Mit 73,74 Prozent rangierte die Frau des Springausbilders Norbert Nuxoll über vier Prozent vorm Verfolgerfeld.

Am nächsten kam den beiden noch Ingrid Klimke mit der Fürstenball-Stute First Class. Gute Momente in den Passagen und ausdrucksstarke Zweierwechsel standen noch unausbalancierte Piaffen und zu viele Einerwechsel gegenüber. Summa summarum 69,72 Prozent. Dritte wurden Fürst Enno und Julian Brunkhorst mit 69,48 Prozent. Sie kamen auf einen halben Punkt mehr als Nicole Wego-Engelmeyer, die mit Citation v. Zack ein Pferd vorstellte, das sichtlich mit der Atmosphäre in der Holstenhalle zu tun hatte, aber vom Talent her sicher deutlich jenseits der 70 Prozent zukünftig zuhause sein wird.

Geheimfavoriten und mit Spannung erwartet waren Daniel Bachmann Andersen und Vayron. Doch der zuvor von Helen Langehanenberg gerittene Vitalis-Sohn riss sich kurz vorm Einreiten ein Eisen ab. Pech!

VR Classics-Indoor Gelände an Hanna Jensen

Buschreiten unterm Dach der Holstenhalle, auch das ist lange schon Tradition. Die beste der 16 Kombinationen, die sich für die „Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M* über Naturhindernissen“ in Neumünster eingefunden hatte, war Hanna Jensen mit dem 13-jährigen Diarado-Sohn Double Dutch R, im letzten Jahr Zweite in dieser Konkurrenz. Mathies Rüder und der 14-jährige Qualvino v. Quattro B ließen der Dame den Vortritt. Mit Mandrake platzierte Rüder sich außerdem im ersten S-Springen der VR Classics 2023 auf Rang fünf. In dem Springen für Junioren und Junge Reiter ging der Sieg an Fynn Jesse Hess und Centurano v. Centurion.

Stichwort Nachwuchs. Ponys waren auch gefragt. Beim Championat der Pferdestadt Neumünster der Ponyreiter dürfen sich 15 vierbeinige Sportler bis 1,48 Meter Stockmaß in einer Pony-Stilspringprüfung Kl. A messen. Marni Böttcher und Poetic Super Girl ritten eine Bilderbuchrunde, 9,0. Zweite wurde Maja Krempien mit Dirano und Wertnote 8,9. Die Siegerin plus die sieben weiteren Platzierten dürfen Freitagabend ein Staffettenspringen gemeinsam mit einem Großpferd bestreiten. Siegerin Marni Böttcher möchte das mit Jan Meves reiten. Der war mit Chrissiemissy Sieger des S-Springens am Donnerstagabend.

Der Grand Prix für die Weltcup-Kür beginnt am Samstag ab 9 Uhr. Karten für die VR Classics gibt es noch telefonisch unter der Rufnummer 04321-755421.

Die Ergebnisse der VR Classics finden Sie hier.