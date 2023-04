Neuer FEI Direktor Dressur, Para-Dressur und Voltigieren

Der Weltreiterverband hat einen neuen Direktor für die Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Voltigieren ernannt: den Iren Ronan Murphy.

Ronan Murphy wird von der FEI mit einem beeindruckenden Lebenslauf als neuer Direktor für die Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Voltigieren vorgestellt. Er habe verschiedenste Positionen und Aufgaben inne gehabt, und das von regionaler bis auf internationaler Ebene. Dabei habe er sich um verschiedene Bereiche rund ums Pferd gekümmert, Zucht, Sport, Leistungssport, aber auch Verwaltung. So war er unter anderem Vorsitzender beim EEF EU Komitee und hatte den Vorsitz der EEF-Arbeitsgruppe zur Rückverfolgung von Pferdetransport und digitalen Pässen, war Mitglied der International Horse Sport Confederation (IHSC) Taskforce zum Thema Brexit und EU-Tiergesundheitsrecht sowie Vorstandsmitglied des European Horse Network (EHN) und EEF-Vertreter im EHN.

Von 2017 bis 2020 war Murphy zudem als CEO beim irischen Verband Horse Sport Ireland beschäftigt. Er habe in dieser Zeit „eine komplette Umstrukturierung des nationalen irischen Pferdesportverbands“ durchgeführt, „sowohl strategisch als auch operativ, mit einem starken Fokus auf Governance-Prinzipien und der Entwicklung des Sports von der Basis bis zur Weltbühne“. Dass er damit erfolgreich war, konnte man bei den Olympischen Spielen in Tokio sehen, wo erstmals in der Geschichte der irische Verband Mannschaften in allen vier Disziplinen schicken konnte.

Nachdem Murphy in den letzten Jahren bei Hockey Ireland als CEO tätig war, zog es nun wieder zurück zum Pferdesport.

Murphy sagte: „Die Zukunft des Pferdesports liegt mir sehr am Herzen. Als Vater leidenschaftlich reitender Kinder und als jemand, der selbst sein Leben lang ein Pferdemensch war, geht es mir vor allem darum, die Zukunft von Dressur, Para-Dressur und Voltigieren zu sichern und eine Ebene des Dialogs und des Verständnisses zwischen den verschiedenen Interesssengruppen zu schaffen, damit wir alle in dieselbe Richtung und mit denselben Zielen arbeiten.“

Er sei „Befürworter von Veränderungen, wo und wann immer diese Möglichkeiten und Wege schaffen können, um sich erfolgreich an neue Gegebenheiten anzupassen“. Er freue sich darauf, diesen Prozess innerhalb der FEI zu begleiten und das gemeinsam mit den Kollegen.

Ronan Murphy tritt die Nachfolge von Bettina de Ram an, die die FEI im Winter 2022 verlassen hatte. Sein Arbeitsbeginn ist der 10. Juli 2023.