Dr. Dietrich Plewa mit Silbernem Reiterkreuz geehrt

Dr. Dietrich Plewa, ehemals internationaler offizieller Tunierrichter in der Dressur und noch bis heute Gutachter innerhalb der Deutschen Richtervereinigung, wurde mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber geehrt.

Den passenden Rahmen für die Auszeichnung bot die Delegiertenversammlung des Landespferdesportverbandes Baden-Württemberg. Der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Hans-Joachim Erbel, übernahm die Ehrung von Dressur- und Pferdeexperte Dr. Dietrich Plewa für seine Verdienste um die Pferde.

Wie der Vater, so die Söhne: Die Leidenschaft für Pferde, die Zucht und den Sport kam bei Dr. Dietrich Plewa und seinem Bruder Martin nicht von Ungefähr. Vater Wilhelm Plewa führte bereits ein Leben für die Pferde, war als Ausbilder bekannt und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs intensiv daran mitwirkte, den Turniersport in Westfalen mit aufzubauen. Sohn Dietrich Plewa begann seine reiterliche Karriere zunächst im Springsattel. Seine Begabung zeigte sich früh, 1963 wurde er Deutscher Meister bei den Junioren. Bundestrainer Bubi Günther wusste den jungen Dietrich Plewa aber für die Dressursparte zu gewinnen. Dietrich Plewa zog es somit von Westfalen in den Süden von Deutschland.

Dr. Dietrich Plewa Deutscher Meister 1994

Ab den 1970er Jahren zählte Dietrich Plewa dann zu den besten Dressurreitern der Republik, was sich bis in die frühen 90er Jahre so fortführte. Plewa kann mehr als 150 Siege in der schweren Klasse sowie 30 Siege auf Grand Prix-Niveau vorweisen. Im Jahr 1994 sicherte sich Dietrich Plewa den Titel Deutscher Meister bei den Senioren, und zwar im Viereck im Sattel von Geronimo.

Bekannt ist Dietrich Plewa heute aber auch für seine Tätigkeit als Ausbilder. Bereits gegen Ende der 1980er Jahre übernahm er den Posten des Landestrainers und betreute vornehmlich Nachwuchskaderreiter. Bis zur Aufgabe dieses Amtes im Jahr 2008 konnte Plewa in dieser Position mit seinen Schützlingen zahlreiche Erfolge feiern. Parallel dazu arbeitete er mit im Disziplinarausschuss Dressur im „Ländle“, darunter sieben Jahre lang als Sprecher. Nach über 20 Jahren legte Dietrich Plewa dieses Amt erst im März dieses Jahres nieder. Zusätzlich dazu ist er bereits viele Jahre Mitglied der Landeskommission (LK) und des Disziplinarausschusses der LK und ist derzeit noch im LK-Schiedsgericht und im Ehrenrat des Landesverbandes.

Anwalt für die Pferde im doppelten Sinn

Seine berufliche Laufbahn führte Dietrich Plewa über das Jurastudium und der daran anschließenden Promotion zu seiner eigenen Kanzlei in Germersheim, die er seit 1976 führt. Seiner Leidenschaft für Pferde konnte Dr. Plewa auch hierbei nachgehen und spezialisierte sich und seine gesamte Kanzlei auf die Bereiche Reiter- und Pferderecht, Tierarzt- und Tierarzthaftpflichtrecht. Er ist dabei nicht nur als Anwalt tätig, sondern ist auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. In letzterer Funktion hat Dr. Dietrich Plewa schon einige Mandanten aus dem Pferdebereich vertreten und Gerichtsurteile erwirkt, die für den gesamten Pferdesport Signalwirkung hatten und haben.

Fernab von juristischen Herausforderungen und seinem Wirken in Baden-Württemberg erlangte Dr. Dietrich Plewa vor allem als Richter und Turnierfachmann große Bekanntheit. Bereits ab Mitte der 1980er Jahre bewertete Plewa die Leistungen von Dressurpaaren in nationalen Dressurvierecken, ab 1989 tat er das auch auf internationalem Parkett. 2009 wurde er schließlich zum Internationalen Offiziellen Dressurrichter ausgerufen.

So kam es, dass er bis 2019 unter anderem bei Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter und bei den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie am Richtertisch saß. Großer Beliebtheit erfreute sich die Expertise von Dr. Dietrich Plewa vor allem auch bei den Bundeschampionaten. Dort hatte er 2022 seinen letzten Auftritt als Richter und Kommentator, natürlich am Dressurviereck. Nach wie vor ist er aber noch als Gutachter in der Deutschen Richtervereinigung tätig und wirkt seit Jahren als Referent und Prüfer in die Aus- und Weiterbildung der Turnierfachleute mit. Zudem agiert Dr. Dietrich Plewa als Referent bei Veranstaltungen der Persönlichen Mitglieder und ist dort Garant für hohes Teilnehmerinteresse aufgrund seiner Expertise.

Für all diese Verdienste rund um die Pferde, die Zucht und den Sport erhielt Dr. Dietrich Plewa nun die Auszeichnung Deutsches Reiterkreuz in Silber, überreicht von FN-Präsident Hans-Joachim Erbel.

