Neues Grand Prix-Pferd für US-Championatsreiterin Kasey Perry-Glass

Mit dem Dänen Goerklintgaards Dublet gehörte Kasey Perry-Glass über Jahre zum US-amerikanischen Championatsaufgebot im Dressurviereck. Nun hat sie möglicherweise einen Nachfolger unter dem Sattel.

Mit dem Diamond Hit-Sohn Dublet vertrat Kasey Perry-Glass die USA bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio (Bronze mit der Mannschaft, Rang 17 in der Einzelwertung), den Weltreiterspielen in Tryon (Silber mit dem Team, Sechste in der Einzelwertung) sowie zweimal bei Weltcup-Finals. 2017 wurden sie Siebte, 2019 Fünfte.

Als Dublet 17-jährig aus dem Sport verabschiedet wurde, wurde es auch um Kasey Perry-Glass ruhig. 2020 ritt sie in Wellington in der kleinen Tour den Hannoveraner Wallach Mistico TM v. Donnerball, den man zuvor auch schon mit dem Spanier Juan Matute Guimon gesehen hatte, als der noch im Juniorenalter war. Aber einen internationalen Grand Prix haben die beiden nie zusammen bestritten.

Dafür hat Kasey Perry-Glass ein neues Pferd im Stall, eines aus den Niederlanden: Heartbeat W.P. v. Charmeur-Ferro-Landwind II. Die US-Website dressage-news.com berichtet, dass die Olympiareiterin den braunen Wallach im vergangenen November von einer niederländischen Amateurreiterin erworben hat. Horses.nl berichtet, dass Heartbeat von Thamar Zweistra auf S***-Niveau präsentiert wurde und dass das Paar mehrfach über 70 Prozent erzielt hat.

Kasey Perry-Glass stellt Heartbeat W.P. auf ihrer Instagram-Seite als einen Neuzugang in der „Team Believe Familie“ vor, also als potenzielles Championatspferd. Dazu hat sie ein Instagram-Video gepostet, in dem die beiden einige Grand Prix-Lektionen zeigen. Auf die Frage von dressage-news.com, ob sie in ihm einen Kandidaten für Paris 2024 sieht, sagte Kasey Perry-Glass: „Ich würde liebend gern Teil eines Championatsteams sein, aber ich will ihn nicht drängen.“

Derzeit weilt Kasey Perry-Glass in Wellington, wo sie mit Allison Brock daran arbeitet, mit Heartbeat zusammenzuwachsen. Brock ritt in Rio zusammen mit Kasey Perry-Glass im Bronzeteam, damals auf dem Hannoveraner Rosevelt.

