Neustadts Super-Mutter Poesie im Alter von 30 Jahren gestorben

Poesie war eine Legende als Zuchtstute. Ihr Erbe wird weiterleben. Aber sie selbst ist gestern gestorben, dort, wo sie vor 30 Jahren auch zur Welt kam – im Hauptgestüt Neustadt/Dosse.

Das Wort Legende wird ja mitunter recht inflationär gebraucht. Aber auf die Stute Poesie aus Neustadt/Dosse trifft es zu. Diese Stute hat das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt weltweit berühmt gemacht. Besonders die Kombination mit Sandro Hit war eine Passeranpaarung. Aus der gingen sowohl die unvergessene Poetin als auch deren gekörte Brüder Samba Hit I bis V hervor. Dass Poetins Gene auch noch über Generationen hinweg prägend sind, davon zeugt unter anderem ihr Enkel Quaterback, der im vergangenen Jahr starb.

15 Fohlen hat Poesie zur Welt gebracht, die zum Teil nun selbst in der Stutenherde im Hauptgestüt gehören. Poesie selbst verbrachte ihr ganzes Leben dort. Bis zum Schluss hatte sie ihren Platz in der Stutenherde, ging allerdings später nicht mehr mit der großen Gruppe auf die Sommerweide, sondern blieb mit ihren engsten Freundinnen auf den Weiden am Stall, wo sie zugefüttert und täglich versorgt werden konnte. Dafür hatte Poetin sogar ihre eigene Angestellte, Gestütsoberwärterin Madeleine Mann. Zusammen mit Stutenmeister Ronny Voigt hat sie Poesie bis zum Schluss umsorgt.

Von Seiten des Haupt- und Landgestüts heißt es auf Instagram: „Wir haben dieser außergewöhnlichen Stute sehr viel zu verdanken. Mit ihrer besonderen Persönlichkeit und Freundlichkeit hat Poesie alle Herzen erobert. (…) Mit ihren Nachkommen hat sich Poesie nicht nur in unserer Gestütsherde verewigt, sondern auch weltweit die Dressurpferdezucht beeinflusst.“

Wie bedeutend diese Stute für die Neustädter Gestüte war, lässt sich auch daran ablesen, dass ihr schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt wurde. Poesie in Bronze mit einem Fohlen. Und dieses Fohlen ist Poetin …