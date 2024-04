Nominierungsfrist bis 5. Mai – der wehorse Courage Award 2024

Erneut wird der wehorse Courage Award für besondere Verdienste im Hinblick auf den Tierschutz im Pferdesport verliehen. Die Preisverleihung findet am 8. Juni 2024 in Balve statt.

Bereits zum zweiten Mal sucht die Internet-Lernplattform wehorse Menschen, die sich für das Tierwohl einsetzen. Oder konkreter: Vor dem Hintergrund der schwindenden Akzeptanz von Sport mit Pferden in der Gesellschaft möchte die Online-Reitschule Menschen ins Rampenlicht stellen, die sich in besonderer Weise für den Tierschutz im Pferdesport einsetzen. Die Sieger werden mit dem wehorse Courage Award ausgezeichnet. Co-Geschäftsführerin Sophie Schwarz sagt: „Diese Auszeichnung soll all jenen Mut machen und sie ehren, die mit unermüdlichem Einsatz und reiner Hingabe für das Wohl der Pferde kämpfen“. Und weiter: „Es geht uns um das Feiern der Zivilcourage und des persönlichen Einsatzes – um ein klares Zeichen zu setzen, dass Pferdesport und Tierschutz unzertrennlich sind.“

Der Award und sein Auswahlprozess

Menschen, die sich in herausragender Art für das Pferdewohl einsetzen und Ihrer Meinung nach den wehorse Courage Award verdient haben, können Sie nominieren. Dabei gibt es eine Einschränkung: Es können nur Personen, keine Vereine oder Organisationen nominiert werden. Vorschläge können auch anonym eingereicht werden. Jede Einsendung findet Beachtung, die Nominierungsfrist läuft noch bis zum 5. Mai 2024.

Darauf folgt die Bewertung durch eine fünfköpfige Jury, bestehend aus Dr. Karsten Zech, Experte in Sachen Tiergesundheit, Lisa Röckener, Influencerin und Expertin für Freiarbeit, Ingrid Klimke, Reitmeisterin und Mannschaftsolympiasiegerin Vielseitigkeit, Katja Schnabel, Pferdetrainerin, und Petra Teegen, Tierschützerin und Gründerin der Ersten Pferdeklappe e.V. Durch diese Jury werden drei Gewinner bestimmt.

Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften im Spring- und Dressurreiten in Balve findet schließlich die Preisverleihung am 8. Juni 2024 statt. Der Award ist mit 8000 Euro Preisgeld dotiert, die der Sieger an einen Verein oder eine Tierschutzorganisation seiner Wahl spenden darf.

Preisträger des wehorse Courage Awards 2023

Im Rahmen der Pferdemesse Equitana wurde der wehorse Courage Award im letzten Jahr erstmalig vergeben. Die Siegerinnen waren Kerstin Babel und Christine Kienhöfer, die die Jury mit ihrem Projekt „Möhrchengeber“, ein flächendeckendes Netzwerk für Pferde in Not, überzeugten. Wir haben das Projekt in der Mai-Ausgabe 2023 des St.GEORG vorgestellt.

Zweite wurde Diana Späth für ihren „enormen persönlichen Einsatz“ bei der Rettung von Pferden aus tierschutzwidriger Haltung. Platz drei beim wehorse Courage Award 2023 belegte Dr. Katharina Ros für ihre Forschungen und ihre Aufklärung rund um die Equine Comlex Vertebral Malformation (ECVM).

Weitere Informationen zum wehorse Courage Award 2024 finden Sie hier.

