Oldenburger Ex-Zuchtleiter Bernhard Thoben ab März bei Paul Schockemöhle

Dass Bernhard Thoben den Oldenburger Verband verlassen wird, war bekannt. Nun steht fest, wo der ehemalige Zuchtleiter zukünftig arbeiten wird.

Ab März dieses Jahres verstärkt Bernhard Thoben das Kompetenzteam von Paul Schockemöhle im Bereich Pferdevermarktung. Thoben, der Agrarwissenschaften studiert hat und bis zur schweren Klasse erfolgreich im Springen war, hatte 2021 die Position des langjährigen Oldenburger Zuchtleiters Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff in Vechta übernommen. Er war Zuchtleiter sowohl des Oldenburger Pferdezuchtverbandes (OL) sowie des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International (OS).

Bernhard Thoben suchte Veränderung

Auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen wandte sich Thoben an Paul Schockemöhle, der seinerseits den Präsidenten des Oldenburger Verbandes, Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, sowie den zweiten Vorsitzenden des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International (OS), Gerd Sosath, kontaktierte. Beide unterstützten die Zusammenarbeit zwischen Thoben und Schockemöhle.

Die Entscheidung, Thoben in das Vermarktungsteam aufzunehmen, basiert auf seiner beeindruckenden fachlichen Kompetenz und seiner hohen Motivation, heißt es in einer Pressemitteilung. Paul Schockemöhle äußerte seine Freude über seinen Neuzugang und betonte, dass Thoben hervorragend in das bestehende Team passe. Diese Partnerschaft verspräche also eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Pferdevermarktung. Die Erfolge von Bernhard Thoben im Sattel, kombiniert mit seiner beruflichen Laufbahn als Agrarwissenschaftler und seiner vorherigen Tätigkeit als Zuchtleiter, machten ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Team von Paul Schockemöhle.