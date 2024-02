Holsteiner Hengste satt und aus allen Ställen im März in Elmshorn

Holsteiner Hengste soweit das Auge reicht! Sowohl Verbands- als auch Privathengste werden in Verbindung mit der Holsteiner Frühjahrsauktion und Körung in Elmshorn präsentiert. Dieses neue Event soll am 22. und 23. März 2024 eine gemeinsame Plattform für Hengsthalter, Züchter, Kunden und Freunde des Holsteiner Pferdes bieten.

Alle Holsteiner Hengste zusammen

In diesem Rahmen wird erstmals die zuvor für April geplante Sattelkörung durchgeführt. Die Schau soll einen umfassenden Überblick über Hengste unterschiedlichen Alters bieten. Der Standort Elmshorn hat damit neben Auktion und Körung einen weiteren Termin im Kalender zu bieten. Stephan Haarhoff, Zuchtleiter, freut sich darauf, „die Vielfalt des Holsteiner Verbandes“ gemeinsam in Elmshorn zu präsentieren.

Freitag, 22. März 204

Am Freitag präsentieren sich einige Hengste zur Körung. Am Abend sind die Auktionspferde der diesjährigen Frühjahrsauktion zu begutachten. Die Auktionspferde beziehen bereits am Montag, dem 26. Februar, ihre Boxen in Elmshorn und können danach besichtigt und ausprobiert werden.

Samstag, 23. März 2024

Heute steht die Fritz-Thiedemann-Halle im Zeichen der gemeinsamen Hengstpräsentation, bei der sich die Vererber alters- und ausbildungsentsprechend in den Grundgangarten (Dreijährige) oder am Sprung präsentieren werden. Der Abend gehört dann wieder den Holsteiner Auktionspferden mit der Versteigerung im Hybrid-Format. Anschließend wird zur „After Auction Party“ geladen.

Karten für den Veranstaltungssamstag (23. März) können voraussichtlich ab Mitte Februar bei eventim, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und beim Holsteiner Verband in Elmshorn vor Ort ab 5,- Euro bestellt werden. Am Freitag (22. März) ist der Eintritt frei.