Pferd International mit Zehnerzug-Quadrille

Vier Tage lang wiehert es in München, wenn vom 10. bis 13. Mai die Messe Pferd International mit dem parallel stattfindenden Internationalen Dressur- und Springturnier ihre Pforten öffnet. In diesem Jahr soll es ein bislang nie da gewesenes Schauspiel geben: eine Quadrille mit drei Zehnerzügen.

Besagte Quadrille ist der Höhepunkt eines Wochenendes für die ganze Familie. In München erlebt man nicht nur Spitzensport in Dressur und Springen hautnah, sondern kann auch ganz neue Möglichkeiten des Pferdesports entdecken, z.B. „La Cuerra“, ein Ballspiel zu Pferde. Entwickelt wurde diese Mischung aus Handball und Basketball auf dem Pferd in Österreich. Hier treten zwei Teams mit jeweils drei bis vier Reiter-Pferd-Paaren gegeneinander an. Gespielt wird mit einem Ball, um den ein Netz von Lederschlaufen geschlungen ist, damit die Reiter den Ball greifen können. Ziel des Spiels ist es, diesen Ball in ein Netz zu werfen, das an einem Ring von einem Meter Durchmesser in vier Metern Höhe angebracht ist. Hier braucht man wendige, gehorsame Pferde mit großem Vertrauen zum Reiter, die auch in vollem Tempo nur mit Gesicht und Schenkeln zu kontrollieren sind, damit die Reiter die Hände frei haben.

Schnelle Ponys und geschickte Reiter braucht es bei den Mounted Games, wo beispielsweise Slalomparcours und rasante Flaggenrennen.

Für Kinder, die sonst keine Möglichkeit haben, mit Pferden in Kontakt zu kommen, ist es bestimmt ein echtes Erlebnis, auf den Westernpferden der Chrome Ranch durch das riesige Stadion geführt zu werden.

Elmar Krentz aus dem Allgäu ist bekannt für seine Freiheitsdressuren. Er ist auch in München dabei und mit ihm sein vierbeiniges Team mit Arabern, Lusitanos und einem Pony.

Ganz zum Schluss steht dann die große Premiere auf dem Plan: eine Quadrille (die streng genommen ja eher ein Pas de Trois ist) mit drei Zehnerzügen, gelenkt von den Meistern an den Leinen Claus Luber, Georg Bacher und Andreas Maurus.

Alle Infos: www.pferdinternational.de

