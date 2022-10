Podcast: Janne Friederike Meyer Zimmermann Männer, Messi, Mops und manch anderes

Die Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann erzählt im Podcast über ihre Pferde, ihre Familie, ihr Engagement und die Lust am Fliegen.

Im Januar 2022 hat sie ihren Sohn Friedrich zur Welt gebracht, seit 2021 ist Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit ihrem Mann Christoph unter die Turnierveranstalter gegangen, ihr Vater züchtete ihr erstes Erfolgspferd, Callistro, der immer noch seine Rente genießt. Und auch der Holsteiner Siegerhengst Esmeraldo stammt aus Vater Meyers Zucht. Im Gespräch erzählt sie, wie sie mit Lambarasco, „Mops“, aus Respekt vor der Hindernishöhe beim Debüt in Spruce Meadows den Turbo etwas zu stark getreten hatte, über das Selbstbewusstsein von Minimax und verrät, warum Messi so selten in Youngster-Prüfungen am Start war. Außerdem: kleine Abreiteplätze und große Ziele – wie sieht die Vorbereitung auf einen möglichen Start bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 aus?

Hier geht’s zum Podcast: