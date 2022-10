Helsinki: Erstes Weltcup-Turnier, erster Sieg für Hannes Ahlmann im Eröffnungsspringen

Der 21-jährige Hannes Ahlmann darf dieses Wochenende in Helsinki sein erstes Weltcup-Turnier in der Westeuropa-Liga reiten. Das ging gut los!

In Tschechien und Polen hat Hannes Ahlmann in seiner jungen Karriere bereits Weltcupluft geschnuppert. Aber dieses Wochenende geht er zum ersten Mal bei einer Etappe der Westeuropa-Liga an den Start, also der traditionell am stärksten besetzten. Heute ist Auftakt, und der lief für den 21-Jährigen aus Schleswig-Holstein besonders gut.

Im Sattel der erst achtjährigen Hannoveraner Stute Diara v. Diacontinus konnte Hannes sich den Sieg im 1,40 Meter-Eröffnungsspringen sichern. In der entscheidenden zweiten Phase des Parcours waren die beiden 35,32 Sekunden schnell. Damit musste sich Norwegens Johan-Sebastian Gulliksen auf Ambrosio d’Alcy, einem zwölfjährigen Selle Français-Wallach, hinten anstellen. Hier waren es 25,83 Sekunden. Dritter wurde Robert Whitaker für Großbritannien im Sattel des neunjährigen Argentinus-Sohnes Vermento (27,41).

Hannes und Diara sind noch nicht allzu lange ein Paar. Ihre ersten Turniereinsätze hatte die Stute aus der Zucht von Werner Strohsal vierjährig mit Jana Witt. 2019 übernahm Matthias Fuest die Aufgabe, die Rappstute zu präsentieren. 2021 übergab er die Zügel an Thomas Stiller, der sie auch erstmals international sprang. Anfang des Jahres saß dann kurzzeitig die Schwedin Angelica Augustsson-Zanotelli auf Diaras Rücken. Ende Juni holte Hannes dann die erste Schleife mit ihr.

Dressur

Weltcup-Punkte gibt es in Helsinki nur für die Springreiter. Aber auch die Dressurreiter kommen auf ihre Kosten. Heute stand schon ein Grand Prix auf dem Programm, den sich die jetzt wieder in ihrer schwedischen Heimat stationierte Jeanna Hogberg auf der zehnjährigen schwedischen Stute Astoria sicherte. Die ist eine Tochter von Morgan Barbançons inzwischen kastriertem Sir Donnerhall II und war das einzige Pferd mit mehr als 70 Prozent, 70,717 um genau zu sein.

Zweite mit Jennie Larsson auf Bonafide ein weiteres Paar unter schwedischer Flagge (68,565), gefolgt von der Finnin Elisabet Ehrnrooth mit Macacho v. Maserati (66,131).

Alle Ergebnisse aus Helsinki finden Sie hier.