RTL mit Beitrag über Springreiter Ludger Beerbaum beim Barren

Der TV Sender RTL hat heute Abend ein Spezial ausgestrahlt, bei dem Springreiter Ludger Beerbaum im Mittelpunkt stand. Der TV Sender hat Videomaterial erstellt, auf dem ein Reiter, der Beerbaum sein soll, beim Training seine Pferde von einem Helfer barren lässt.

RTL hatte bereits einen Teaserfilm mit Ausschnitten der Sendung heute Abend online gestellt. Der Film zeigt Trainingsbilder mit einem Reiter auf einem Fuchs und einem Reiter auf einem Braunen. Der Reiter ist schlecht zu erkennen, soll laut RTL Ludger Beerbaum sein. Der Reiter steuert einen Steilsprung von gut einem Meter Höhe an. Ein Helfer dahinter haut dem Pferd eine vierkantige Stange von mehreren Zentimetern Stärke an die Vorderbeine.

RTL sagt, man habe zwei Jahre für die Geschichte recherchiert. Unter anderem habe sich eine Reporterin als Marketingpraktikantin in die Beerbaum Stables eingeschlichen und recherchiert. Sie habe Stangen gefilmt, die eine stachelige Oberfläche haben. Die Aufnahmen, die dabei entstanden sein sollen, sind in dem Teaserfilm zu sehen.

RTL hat mit dem Pferdefachtierarzt und Buchautor Dr. Maximilian Pick gesprochen und ihm die Bilder gezeigt. Pick sei bei der Begutachtung zu dem Schluss gekommen, dass es sich „eindeutig“ um Barren und nicht um das von der FN erlaubte Touchieren der Beine handelt, so RTL.

Beim Barren wird die Stange aktiv gegen die Beine des Pferdes geschlagen, um es zu animieren, vorsichtiger zu springen. Das ist verboten. Touchieren hingegen ist erlaubt, auch laut FN. Wo das eine aufhört und das andere anfängt, ist allerdings recht unklar. Eindeutig ist nur, dass eine Stange zum Touchieren maximal zwei Meter lang und zwei Kilogramm schwer sein darf.

Was Touchieren ist, wird in den Richtlinien wie folgt definiert:

Beim Touchieren handelt es sich um ein fachgerechtes Sensibilisieren des Pferdes durch gezieltes Berühren der Pferdebeine im Sprungablauf.

Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 2, Ausbildung für Fortgeschrittene, FN-Verlag

Ferner steht da zu lesen:

Wird die Touchierstange gehalten, darf dies nur von sehr erfahrenen, routinierten Pferdefachleuten durchgeführt werden, die über genügend Gefühl, Sensibilität und Erfahrung verfügen.

Was genau „fachgerecht“ meint und welche Qualifikation die „sehr erfahrenen, routinierten Pferdefachleute“ mitbringen müssen, ist allerdings nicht ausgeführt.

Statements von der FN dazu finden Sie hier:

Derselbe Fall wie 2021?

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte sich RTL an die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) gewandt und angekündigt, es werde einen Fernsehbeitrag zum Thema Barren geben. Die FN forderte daraufhin, dass man ihnen das Material zur Sichtung schicken möge und dass man die Namen der involvierten Personen benennen sollte. Beiden Aufforderungen kam RTL nicht nach. Daraufhin erstattete die FN Anzeige gegen Unbekannt, um „seiner Verantwortung für den Tierschutz im Pferdesport“ nachkommen zu können. Man erhoffte sich davon, dass die Behörden Ermittlungen aufnehmen und eventuell tierschutzwidriges Verhalten aufdecken würden. Danach hat man nie wieder etwas von der Angelegenheit gehört.

Ob es sich bei dem jetzt veröffentlichten Material um dieselben Aufnahmen handelt, von denen 2021 die Rede war, vermag die FN nicht zu sagen.

Statement Ludger Beerbaum

Wir haben Ludger Beerbaums Pressesprecherin um eine Stellungnahme des vierfachen Olympiasiegers gebeten. Doch Ludger Beerbaum ist aktuell in Florida. Dort veranstalten er und sein Partner in der Anfang vergangenen Jahres neu gegründeten Global Equestrian Group, Andreas Helgstrand, heute am Abend (Ortszeit) einen Tag der offenen Tür, bei dem beide eine Lehrstunde geben.

Ludger Beerbaum erklärte, er werde erst den Bericht anschauen und dann schnellstmöglich nach einer juristischen Prüfung ein Statement abgeben.

Den Bericht von RTL sowie ein Video mit Ausschnitten finden Sie hier. Die gesamte Sendung wird heute Abend bei RTL Extra um 22.35 Uhr zu sehen sein.