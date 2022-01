Kommentar: Barren oder Touchieren – Was bedeutet der RTL-Beitrag für den Reitsport

Barren oder Touchieren – es ist vielmehr als der Imageverlust für den Reitsport nachdem große Medien das Thema Beerbaum und Barren aufgegriffen haben. Diesmal kann man nicht mit dem Finger auf den modernen Fünfkampf zeigen. Nicht nur, weil die Bilder aus dem Amateursport denen von Athletin Annika Schleu aus Tokio ähneln – einzig das „Hau drauf“ fehlt – sondern weil es um einen Olympiasieger geht. Ein Kommentar.

Unabhängig von ihrer reißerischen Machart, Mutmaßungen und Boulevard-Elementen hat die RTL-Sendung zum Barren zwei grundlegende Fragen wieder in den Fokus gerückt:

Erstens, wie wichtig es wäre, das Touchieren – so man denn bei Begriff und Definition bleiben möchte – klarer, griffiger, plausibler und damit auch für Pferdelaien verständlicher zu definieren. Gäbe es eine Formulierung, die wissenschaftlich untermauert Menschen erläutert, wann wie und warum „touchiert“ wird, sollte sich auch ein Mitarbeiter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) finden lassen, der das dann vor einer Kamera vertreten kann. Mit einem klaren Statement des Dachverbandes würde der organisierte Pferdesport die Deutungshoheit für sich reklamieren.

Und – ja, warum nicht sogar mit einem Video, von dem so viele befürchten, es würde zur Bedienungsanleitung von Hobby-Barrern werden. So, als würde halb Reiter-Deutschland nur auf so etwas warten. Wenn man „Touchieren“ möchte, dann ist die konkrete Darstellung, wie es richtig geht, nur konsequent. Denn dann gibt es nicht zu verstecken, man verhindert schließlich künftige Abwürfe einer schweren Stange. Oder?

Zwei Wahrnehmungen: FN und FEI

Das Schweigen aus Warendorf – RTL will ja um Stellungnahme gebeten haben – und die schon im Mai 2021 erhobene Forderung, das vollständige Material müsse seitens der FN gesichtet werden bevor man sich äußern könne, überlässt das Feld anderen Personen. Die melden sich öffentlich zu Wort. Interessant: Während man in Warendorf nicht erkennen kann, wie die Sequenzen des mutmaßlichen Barrens einzuschätzen sind, sieht sich der Weltreiterverband FEI offenkundig sehr wohl dazu in der Lage: „Die FEI verdammt jedwede Form des Missbrauchs von Pferden und die Trainingsmethoden, die in dem Videomaterial von RTL gezeigt werden, sind aus der Perspektive des Pferdewohls völlig inakzeptabel und verstoßen gegen die Regeln der FEI“. „Völlig inakzeptabel“! Klare Worte. Aus Lausanne, nicht aus Warendorf.

Andererseits kann man das Zögern der FN verstehen. Sie kann sportgerichtlich gegen Verstöße vorgehen. Dafür muss klar sein, wer was getan hat. Nur wenn unstrittig ist, dass hier der Inhaber/ die Inhaberin einer Jahresturnierlizenz bei einer tierquälerischen Handlung gefilmt wurde, kann die FN gegen diese Person vorgehen. So sind die Regeln und es gut so, dass sie so sind. Dafür muss man die Agierenden identifizieren. Nachgefragt haben wird man wohl mittlerweile bei den Beerbaum Stables.

Der Verband will Beerbaum nicht vorverurteilen. Die Beschaffenheit der verwendeten Holzlatten ist nicht zu erkennen, ist ein zentraler Aspekt für die Beurteilung Barren oder Touchieren. Aber eben nur einer.

Letztendlich geht es in dem RTL-Film um viel mehr als um das Barren dreier Pferde. Es geht ums Ganze. Das machen die Sequenzen aus dem Amateursport deutlich, die RTL ja nicht zufällig sendet. Ebenso wenig wie die schon aus anderen Veröffentlichungen bekannten Expertinnen und die Geschichte des angeblich schwer traumatisierten Springpferdes, dessen Wert einst im „sechsstelligen“ Bereich angesiedelt gewesen sein soll. So wie der Rappe springt, erkennt man dieses Potenzial nicht auf den ersten Blick. Aber auch hier gilt: Mag sein, dass er es einst besser konnte und dass er tatsächlich Schlimmes erlebt hat. Möglich ist es, dokumentiert ist es hier nicht und der junge Mann hat auch schon eine Richtigstellung in den Sozialen Netzwerken gepostet, weil er die Geschichte des Pferdes nicht exakt wiedergegeben findet.

Wie gehen wir sportlich mit dem Pferd um?

Es geht um den Reitsport, um Wettkämpfe, Turniere. Darum, wie sportlich in der Öffentlichkeit mit Pferden umgegangen wird. Diejenigen, die nun wahlweise von „Haflinger-, Wendy- oder Halsringreitern“ sprechen, die ja alle Ahnungslose seien, machen es sich zu einfach. Argumente wie „600 Kilogramm müssen gehorchen, sonst werden sie gefährlich“, sind per se nicht falsch, aber treffen hier nicht den Punkt. Auch für den Verweis auf (Freizeit-)Pferde, die „auf der Vorhand durch den Wald laufen und dabei kaputtgehen“ oder „schon immer lahm“ waren, werden sich zweifelsohne Belege finden. Doch wie zielführend ist es, wenn Lagerbildung und Fraktionszugehörigkeit sich immer mehr ausbreiten?

Stichwort Qual: Egal, wie man zum Touchieren steht, schlecht sitzendes Sattelzeug, falsch verschnalltes Equipment, falsche Hufbearbeitung – im Alltag eines Pferdes sind das vermutlich Faktoren, die dem Pferdewohl nicht zuträglich sind. Unwissenheit schützt nicht vor Fehlverhalten.

Es gibt tierquälerische Untaten, die Pferden angetan werden, damit sie beispielsweise vorsichtiger Springen. Elektrosporen oder Gamaschen, Strom auf Knopfdruck. Das ist zweifelsohne Tierquälerei. Das ist verabscheuungswürdig.

Wenn ein Pferd selbst über dicksten Klamotten wie sie im Nationenpreis in Aachen stehen, noch gefühlt einen Meter Luft hat, weckt das Argwohn. Wenn ein Junghengst auf einer Körung lieber über die seitliche Begrenzung, 1,60 Meter bis 1,80 Meter hoch, aus der Freispringgasse springt, als vertrauensvoll über das 40 Zentimeter-Kreuz vor ihm, müssen die Alarmglocken schrillen. Auch der permanent im Pferd bohrende Sporn des Hobbysportlers sollte und darf nicht sein. Nicht auf dem Turnier und genauso wenig zuhause.

Physiker sind gefragt

Wenn ein Pferd im Springen eine Stange abwirft, dann rollen (bei einer handelsüblichen 3 Meter Stange) ca. 12 Kilogramm aus der flachen Auflage. Wenn nun „touchiert“ wird (dünne, maximal zwei Kilogramm schwere Stange), ist das zumindest vom Gewicht her nur ein Sechstel. Ist das schmerzhafter? Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber dass der Schreck größer sein wird als der Eindruck, den die „Touchierstange“ im Vergleich zur üblichen Stange hinterlässt, erscheint mir erstmal plausibel. Ein „Hallo wach“ also, eine erzieherische Maßnahme? Aber ist das wirklich so? Oder ist das Journalisten-Physik? Aussagen dazu, exakt berechnet und wissenschaftlich von Experten aus anderen Bereichen (Tiermedizin) untermauert – das wär’s jetzt. Und 32 Jahre nach der Barr-Affäre könnte so etwas ja auch schon vorliegen.

Ein Wort noch zu den Stangen mit den Noppen: Ich selbst habe 1989 in einem amerikanischen Springstall Stangen gesehen, in denen hunderte abgekniffene Nägel eingeschlagen waren. Gleiches Prinzip, nur deutlich brutaler. Heutzutage wird kaum etwas mehr untersucht als das Bein eines Springpferdes auf einem internationalen Turnier. Gamaschenkontrolle – „Zucki“-Verbot –, Wärmebildkamera-Check und das Scheren des Saumrandes am empfindlichen Übergang zum Huf ist mittlerweile auch verboten und wird überprüft. Kaum vorstellbar, dass ein international tätiger Springstall das Risiko einer Hautabschürfung durch die Kunststoffspikes an der Stange im Training eingeht. Dann fiele das besagte Pferd schließlich erstmal aus.

Wenn aber unterschiedliche St.GEORG-Leserinnen und Leser als erste Reaktion auf den RTL-Beitrag von „aussortierten Springpferden“ berichten, die keinen Platz betreten, wenn dort ein Cavaletti steht, dann ist klar: Es läuft was falsch. Und diejenigen, die diese Beispiel anführen, sind durchaus für einen sportlichen Umgang mit dem Pferd und erkennen die Defizite dieses Stücks RTL-Boulevard-Journalismus durchaus. Sportlich, aber fair!

Vielleicht zögert die FN auch, weil sie genau weiß, dass sich das Problem bei weitem nicht auf ein paar sekundenlange Videosequenzen in den Beerbaum Stables reduzieren lässt. Der Spitzensport steht bei vielen unter Generalverdacht, schlimm genug einerseits, andererseits wird die Diskussion – disziplinübergreifend – aber leider durch das Handeln einzelner immer wieder angefacht.

Aber ist das der einzige Schauplatz?

Was ist mit den Sätzen in Springpferdeprüfungen beim Bundeschampionat, auf einem Gelände, auf dem die die FN Hausrecht genießt? Was ist mit den „Handstand-Springern“ bei Körungen, die mitunter, aber eben nicht immer nach Hause geschickt werden?

Es sind viele Fragen, die sich auftun. Sehr viele. Denen muss man sich stellen. Dazu bedarf es als allererstes einer klaren Position der FN, die über den bloßen Verweis auf das Tierschutzgesetz hinausgeht.

Denn schmerzfreies Training ist eine Selbstverständlichkeit. Oder?