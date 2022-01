Acht Fragen nach dem Barr-Beitrag im Stall Ludger Beerbaum

Der Barr-Beitrag von RTL, in dem angeblich gezeigt wird, wie bei Ludger Beerbaum Pferde mit der Methode des „Barren“ zu vorsichtigerem Springen motiviert werden sollen, wirft viele Fragen auf. Acht davon haben wir in der Redaktion des St.GEORG analysiert.

Der Barr-Beitrag von RTL – 30 Minuten, davon in Summe knapp eine Minute Filmmaterial, das wirkliche Fragen aufwirft. Um die Dinge besser einordnen zu können, haben wir das Material unter acht Fragen analysiert und strukturiert.

Was ist im RTL-Film zu sehen?

Der halbstündige Beitrag hat drei zentrale Sequenzen, aus denen sich auch die Vorwürfe ableiten, die der Film gegen Ludger Beerbaum erhebt:

In den heimlich gefilmten Trainingssequenzen sind vier verschiedene Pferde zu sehen, von denen drei gesprungen werden, bei denen Helfer Stangen einsetzen: zwei Füchse, einer geschoren, einer nicht – es sieht zumindest so aus, als seien es zwei verschiedene Pferde – sowie ein Dunkelbrauner mit Blesse. Frage: Barren oder Touchieren?

Ein weiterer Brauner wird auf dem Platz Schritt geritten. Sein Reiter kommuniziert mit einem Mann am Boden, der eine Stange in der Hand hält. Der Mann am Boden könnte Ludger Beerbaum sein, zweifelsfrei zu erkennen ist er aber nicht.

Was die Reiter auf den Pferden im Training angeht: Dem Anschein nach sind es drei verschiedene, von denen zumindest bei dem auf dem Dunkelbraunen mit Blesse und auf dem geschorenen Fuchs infrage gestellt werden kann, ob es Ludger Beerbaum ist.

Sowohl bei dem Dunkelbraunen als auch bei dem anderen, nicht geschorenen Fuchs, dessen Reiter möglicherweise in Sachen Größe und Statur Beerbaum sein könnte, zeigt ein Pfeil mit dem Schriftzug „Ludger Beerbaum“ auf den Reiter.

Dann wird in einem Interview mit einer nicht zu erkennenden Frau ein durchgebrochenes, zersplittertes vierkantiges Hartholz gezeigt. Es soll nach einem Training auf dem Springlatz gelegen haben. Außerdem findet die als Praktikantin getarnte Reporterin Stangen, die mit Plastiknoppen überzogen sind, zunächst in einem Schuppen am Springplatz, dann schleicht sie sich angeblich heimlich auf einen Dachboden, wo sie weitere solche Stangen findet, von denen sie auch sagt, sie seien schwerer als normale Hindernisstangen.

Was für Bild- und Tonmaterial kommt im Beitrag zum Einsatz?

Die zentralen Bilder des vermeintlichen Barrens, Ludger Beerbaum spricht in einer ersten Reaktion von erlaubtem „Touchieren“, sind schlecht zu erkennen. Um die handelnden Personen unkenntlich zu machen, sind sie verpixelt, also unscharf gestellt. Eine gängige Praxis, Persönlichkeitsrechte müssen gewahrt werden. Wenn die Stange das Pferdebein trifft, hört man einen dumpfen, hohlen Klang, der unverhältnismäßig laut im Vergleich zum restlichen Ton wirkt. Vor allem in den Zeitlupensequenzen.

Das Interview mit einer anonymen Kronzeugin findet in einer Reithalle statt. Investigativjournalist Günter Wallraff stellt Fragen und guckt entsetzt.

Die Aufnahmen von den mit Kunststoffnoppen überzogenen Stangen sind im typischen Boulevardstil gefilmt. Dabei „entdeckt“ die Reporterin etwas und ist entsetzt darüber, was sie auch sofort in Richtung Kamera mitteilt. An dieser Stelle fragt man sich, ob man bei einer heimlichen Recherche auf einem Dachboden sofort Texte in eine Kamera (eigene Handykamera im Selfiemodus?) spricht. Ähnlich die Aufnahmen bei der „Entdeckung“ der Noppen-Stange in dem Schuppen am Springplatz.

Hier findet die Reporterin auch vierkantige Hölzer. Deutlich zu sehen ist, dass an diesen Hölzern teilweise Isolatoren angebracht sind, wie man sie von Weidezaunpfählen zur Befestigung von Litzen kennt.

Wer spielt noch eine Rolle?

Neben den zentralen Motiven werden mehrere Handlungsstränge parallel erzählt. Die Protagonisten und Themengebiete sind:

Das misshandelte Springpferd

Janis Brunner, laut Beschreibung ein „Springreiter“ (und die Recherche in der FN zeigt, dass es einen Reiter dieses Namens gibt), der einen Rappen namens Ballentine’s hat, dem seiner Aussage zufolge psychische Schäden durch Misshandlungen im Springsport entstanden sind. Dabei sei vermutlich auch Strom im Spiel gewesen, denn das Pferd reagiere deutlich, sobald es ein Weidezaungerät ticken hört. Janis Brunner hat mittlerweile mitgeteilt, dass die Geschichte des Pferdes im Beitrag missverständlich dargestellt wurde: „Richtigstellung, weil das im TV-Beitrag leider falsch dargestellt wurde: Als Ballantine’s zu mir kam, war ein in einem guten Zustand! Die Vorbesitzer haben ihn gerettet und aufgebaut. Die diversen Traumata sind einige Zeit davor entstanden und haben nichts mit den direkten Vorbesitzern zu tun!“

Die Reitexpertin

Durchaus stimmig ist das, was Kerstin Gerhardt zum Begriff „Touchieren“ ausführt und auch am (Dressur-)Pferd in der Handarbeit demonstriert. Eine leichte Berührung mit der Touchiergerte und das Pferd zuckt im Hinterbein. Touchieren beim Dressurpferd!

Viele Interviewpassagen sind in einer Sattelkammer gedreht. Sie berichtet, wie ihr im Rahmen der Barr-Affäre vor mehr als 30 Jahren, bei der sie nach eigenen Aussagen Paul Schockemöhle angezeigt hatte, die Reifen ihres Autos zerstochen worden seien. Für den aktuellen Sachverhalt eine allerdings eher zu vernachlässigende Information. Gerhardt war auch die Initiatorin der Online-Petition gegen das Springreiten im Modernen Fünfkampf. In der RTL-Dokumentation über Totilas kam sie ebenfalls zu Wort. Ihre fachliche Qualifikation beschreibt sie auf ihrer Homepage mit den Worten „Bereiterin FN und Berufsschullehrerin für Pferdewirte“.

Die Tierärztin gegen den Reitsport

Eine der engagiertesten unter den Tierärztinnen, die sich mit dem Pferdesport auseinandersetzen, ist Dr. Kirsten Tönnies, sei es beim Bundeschampionat oder dem Kampf gegen zu eng verschnallte Nasenriemen. Hier kommt sie beim Besuch eines Springens anlässlich eines Amateurturniers zu Wort. „Stress“, schließt sie aus dem Umstand, dass ein Pferd beim Grüßen äppelt. Mehrere Pferde verweigern und werden mit Gertenschlägen bestraft. Diese Bilder werden aneinander geschnitten, eines davon mehrfach in der Wiederholung gezeigt. Ein direkter Zusammenhang mit den Aufnahmen aus den Beerbaum Stables besteht nicht.

Ludger Beerbaum

Archivmaterial aus diversen Lebensabschnitten von Ludger Beerbaum, mitunter garniert von Zeitungs-Überschriften und Schlagzeilen von Internetportalen, verbinden die einzelnen Handlungsblöcke. Beerbaum mit Chaman in Aachen. Beerbaum beim Lesen eines Buches auf der Terrasse. Beerbaum beim Unterrichten in Riesenbeck. Beerbaum in Balve (wo er schon lange nicht mehr gestartet ist, das letzte Mal 2014). Beerbaum beim Interview in Aachen. Die unterschiedlichen Haarfarben und Frisuren zeigen: Material aus verschiedenen Jahrzehnten musste hier herhalten.

Der Gutachter

Dr. Maximilian Pick, Jahrgang 1937, ist ein bekannter Tierarzt und Sachverständiger, der auch Bücher verfasst hat. Er beurteilt die Bilder des Barr-Beitrags aus Riesenbeck auf dem Laptop der RTL-Redakteurin auf seinem bayerischen Bilderbuchhof. Sein Urteil: Hier wird eindeutig gebarrt.

Die Barr-Affäre

Bilder, die 1990 überall zu sehen waren, werden in dem Barr-Beitrag erneut gezeigt: Pferde, die auf einem Springplatz bei Filmaufnahmen für die Verkaufsvideos der P.S.I.-Auktion gebarrt werden. Dazu diverse Interviewausschnitte von Paul Schockemöhle. Eines davon dem Augenschein nach erst aus den letzten Jahren. Hier sitzt ein schneeweißhaariger Paul Schockemöhle vor einem Ölgemälde seines Erfolgspferdes Deister und blickt zurück. Auf anderen Bildern ist u. a. der junge Joseph Klaphake erkennbar, der Vater von Laura, wie er mit einem Ast hantiert, der zerbricht. Ein Pferd ist dabei nicht zu sehen.

Wie glaubwürdig sind die Aufnahmen im Barr-Beitrag?

Die Filmsequenzen vom Trainingsplatz sind qualitativ schlecht. Zweifelsohne zeigen sie aber, wie Pferde zum höheren oder vorsichtigerem Springen über Hindernisse animiert werden sollen, indem man ihnen Stangen an die Beine schlägt. Wie die Stange aussieht – maßgeblich für die Einschätzung wäre, ob sie rund, wie beim Touchieren erlaubt, oder eckig ist, wie beim Barren nicht unüblich – kann nicht geklärt werden.

Allerdings ist zu erkennen, wie die Stangen angehoben werden, während das Pferd abspringt – nämlich von weit unterhalb der obersten Stange des Sprungs. Die Richtlinien für Reiten und Fahren Band 2 der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) besagen jedoch, dass beim Touchieren die Stange erst ab der Höhe der obersten Hindernisstange angehoben werden darf.

Ob das zerbrochene Vierkantholz in der Hand von Günter Wallraff während seines Gesprächs mit der anonymen Informantin tatsächlich beim Barren in Riesenbeck verwendet wurde, ist reine Spekulation.

Eine der Noppenstangen wurde im Schuppen am Trainingsplatz gefilmt. Ob sie schon vorher da lag, lässt sich nicht beweisen. Sie ist auffallend sauber.

Die vermeintlich zum Barren verwendeten Kanthölzer, die in dem Schuppen abgefilmt werden, weisen oben Isolatoren auf, wie sie bei Weidezäunen üblich sind. Beerbaum schreibt in seiner Mitteilung, dass die „in der Scheune von der angeblichen Praktikantin vorgefundenen „Mehrkantstangen“ (…) Holzstangen“ seien, „die ausschließlich für den Bau und die Reparatur unserer Weidezäune benutzt werden“.

Wer sind die Zeugen im Barr-Beitrag?

Eine anonyme Frau, die von Günter Wallraff interviewt wird und die RTL-Redakteurin Sina Meyer, die sich als Marketingpraktikantin bei den Beerbaum Stables Zugang zum Gelände verschafft hat.

Was sind die zentralen Zitate?

Kerstin Gerhardt

„Entweder machen wir Tierschutz oder wir machen keinen Tierschutz.“

„Prinzipiell wenn man etwas hält wie einen Baseballschläger, ist es nicht touchieren, es ist schlagen. Touchiert wird mit Daumen, Zeigefinger, lockerem Handgelenk. Es ist nicht mehr als die Berührung einer Fliege.“ (Sie zeigt dabei beginnende Handarbeit mit einer Touchiergerte und einem Pferd in der Reithalle).

„Der Mann (Ludger Beerbaum) hat doch alles erreicht. Warum muss er denn jetzt als Vorbild (…) zu solchen Methoden greifen? Das ist als ob ein Millionär irgendwo zehn Euro klauen geht. Das ist vollkommen unlogisch, unnötig.“

Dr. Maximilian Pick

„Solche Utensilien (Stangen mit Stacheln, Anm. d. Red.) liegen ja nicht deshalb rum, weil sie eine Zierde darstellen, sondern weil sie benutzt werden.“ Danach Sprecher: „Einen Nachweis, dass sie benutzt werden, haben wir nicht. Aber was bedeutet der Besitz von unerlaubten Hilfsmitteln?“ Daraufhin Pick: „Ich kenne einen ähnlichen Fall, da hat die entsprechende FN dann – das war im Ausland gewesen – der Reiterin Reitverbot erteilt, weil da tierschutzrelevante Dinge herumlagen.“

„Ich würde in meinem Gutachten aufschreiben, was ich gesehen habe. Ich würde Vermutungen weglassen, weil die haben in einem Gutachten nichts verloren. Für mich ist das Barren ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und auch gegen die Leitlinien des Bundesministeriums.“

Sprecher: „Unserem Experten zeigen wir genau die gleichen Sequenzen (wie der FN, die sagt, sie könne anhand der Bilder nicht erkennen, ob es sich um Barren oder Touchieren handelt), und der kommt zu einem klaren Ergebnis“: Maximilian Pick: „Touchieren heißt für mich ein leichtes Berühren. Und wenn’s so knallt, wie’s hier geknallt hat, dann kann man weiß Gott nicht von einem leichten Berühren, sondern dann muss man von heftigem Schlagen sprechen.“

„Naja, Sie wissen ja, dass die FN eine Reiterliche Vereinigung ist. Eine Reiterliche Vereinigung heißt, sie vertritt die Interessen der Reiter und nicht die der Pferde, und aus diesem Grund ist es für mich völlig nachvollziehbar, dass sie da vorsichtig ist und ja nicht wieder etwas in die Welt setzen will, was schon mal bei Schockemöhle so viel Aufregung verursacht hat.“

Dr. Kirsten Tönnies über eine Springprüfung auf einem ländlichen Turnier:

„Wenn Pferde hier reinkommen und äppeln, dann ist das Anzeichen, dass sie ein sehr hohes Stresslevel haben.“

Günter Wallraff

„(…) den Spitzenreitsport insgesamt auf den Prüfstand stellen.“ (Forderung an die FN)

Wie reagiert der Beschuldigte?

Ludger Beerbaum ist zur Zeit der Ausstrahlung mit seinem Geschäftspartner Andreas Helgstrand in Wellington, Florida/USA. 13,5 Stunden nach der Sendung des Barr-Beitrags nimmt er per Pressemitteilung Stellung. Er weist die Vorwürfe von sich, betont, dass Pferde das Kapital seien, um das sich tagein, tagaus gekümmert werde. Beerbaum spricht von Touchieren und kündigt rechtliche Schritte gegen die Urheber des Beitrags an. Zudem stellt er andere Dinge klar, so sei keine Styroporblende, sondern ein Fangständer getragen worden. Und die Goldmedaille von Athen sei ihm wegen damaliger „verbotener Medikation“ nicht wegen eines Dopingvergehens aberkannt worden.

Zwischenzeitlich funktionierte der Instagram-Account der Beerbaum Stables nicht, war aber schnell wieder aktiv.

Wie reagiert die FN?

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) will das Gesehene überprüfen (gegebenenfalls könnte sie sportgerichtlich gegen Beerbaum vorgehen, so man ihm denn einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nachweisen könnte). Sie verlangt dazu aber, das gesamte Drehmaterial des Barr-Beitrags sichten zu können.

Als „inakzeptabel“ werden die mit Plastiknoppen besetzten Stangen bezeichnet, von denen es im Beitrag heißt, sie würden in einem Schuppen in der Nähe des Trainingsplatzes lagern. Die von der FN erstattete Anzeige gegen Unbekannt aus dem Jahr 2021 bei der Staatsanwaltschaft NRW wurde im November eingestellt. Nun wollen die Warendorfer dort nachhaken.

Außerdem soll das Expertengremium zu „Ausbildungsmethoden im Pferdesport“ sich einmal mehr mit dem Thema Touchieren beschäftigen.

Danach wurde noch ein Kurz-Interview mit FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach online gestellt: „Wir setzen mit unserem Ausbildungssystem, den Richtlinien und Regelwerken darauf, den Menschen zu erklären, was richtig ist und was nicht. Das bringen wir ihnen von der ersten Reitstunde über Reitabzeichenlehrgänge, die Trainerausbildung bis zum Kaderlehrgang immer wieder nahe. Dort, wo Grenzen überschritten werden, gehen wir mit all unseren Möglichkeiten dagegen vor und sanktionieren Fehlverhalten. Ebenso übergeben wir tierschutzrelevante Fälle an die Strafverfolgungs- oder Veterinärbehörden, damit die Täter auch auf staatlicher Ebene ihre gerechte Strafe erhalten.“

Touchieren oder Barren – das sei eine Grauzone.

Was sagt die öffentliche Meinung nach dem Barr-Beitrag?

Der Imageverlust ist da. Alle großen Medien haben das Thema aufgegriffen. Hier einige Beispiele:

Stern: „RTL extra deckt verbotene Trainingsmethode Barren bei Ludger Beerbaum auf“

n-tv: „Schwere Vorwürfe gegen Olympiasieger Beerbaum“

t-online: „Skandal um deutsche Reit-Olympiasieger“

FOCUS: „Tierquälerei auf Beerbaum-Hof? Olympiasieger soll verbotene Methode anwenden“

WELT: „Beerbaum wehrt sich – „Verleumderisch und ehrverletzend“

BILD: „Tierquäler-Vorwurf gegen Olympiasieger Beerbaum: RTL deckt es auf!“

FAZ: „Reiter Beerbaum wehrt sich gegen schwere Vorwürfe“

Süddeutsche: „Wenn Günter Wallraff sich Ludger Beerbaum vorknöpft“.

In den sozialen Netzwerken sind die Meinungen unterschiedlich.