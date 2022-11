Sophie Hinners‘ FBW Graphik verkauft

Das Haupt- und Landgestüt Marbach hat mit FBW Graphik ein Klassepferd gezogen, ausgebildet und in genau die richtigen Hände gegeben, die von Sophie Hinners. Nun ist die neunjährige Württemberger DSP-Stute verkauft.

Das bestätigte Sophie Hinners‘ Freund und Kollege Richard Vogel im Rahmen der Pressekonferenz nach seinem grandiosen Sieg im Weltcup-Springen von Stuttgart. Vogel: „Das Angebot war so hoch, dass man es nicht ausschlagen konnte.“ Verhandlungen habe es bereits vor dem Turnier gegeben. Die neuen Besitzer aus Belgien hatten zugestimmt, dass Sophie Hinners mit Graphik in Stuttgart noch einmal an den Start gehen darf. „Das war für Sophie natürlich unheimlich toll“, so Vogel. Und gelohnt hat es sich auch.

Hinners und Graphik waren am Freitag Abend Zweite im Masters-Springen geworden. Nicht der erste gemeinsame Erfolg der beiden, sondern eher ein letztes Highlight, nachdem sie in der Royal Tour in Marokko schon hoch erfolgreich unterwegs gewesen war. Der Preis habe aber schon vor Stuttgart festgestanden, sagte Vogel.

https://fb.watch/gP8G7AwsIa/

Marbacher Erfolgsgeschichte

Die neunjährige FBW Graphik kam im Haupt- und Landgestüt Marbach zur Welt, wurde auf der Alb angeritten und absolvierte dort ihre Ausbildung. Verantwortlich dafür war Eileen Meier, die die Stute von den ersten Springpferdeprüfungen bis zur Klasse S begleitet hat. Meier hat auch den Landbeschäler Churchill geritten, der dann ja ebenfalls zu Sophie Hinners ging. Die beiden Pferde sind im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinne Eileen Meiers „Meisterstücke“.

Aber Graphik ist auch ein züchterisches Meisterstück des Haupt- und Landgestüts Marbach. Ihre Großmutter Polydia ist eine Vollschwester zu dem unter Lutz Gripshöver international erfolgreichen Pontifex. Wie Marbach berichtet, war es Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck zusammen mit der westfälischen Züchterfamilie Borgmann gelungen, Polydia für den Embryotransfer zu sichern. Man entschied sich für eine Anpaarung mit dem Landgraf-Enkel Numero Uno. Das Ergebnis wurde auf den Namen Niccolina getauft und gehört zur Stutenherde des Hauptgestüts. Für ihr erstes Fohlen wählten die Marbacher den Landbeschäler Graf Rhapsody v. Graf Top-Sandro Song als Partner aus. Ein Volltreffer, denn das Ergebnis ist FBW Graphik.