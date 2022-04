Spenden benötigt: Deutsche Richtervereinigung hilft Pferden in der Ukraine

In den vergangenen Wochen hat die Deutsche Richtervereinigung (DRV) ein Netzwerk aufgebaut und für rund 200 Pferde Boxen zur Verfügung gestellt. Allerdings bleibt es komplex, Pferde aus dem Kriegsgebiet Ukraine in das Gebiet der Europäischen Union zu verbringen. Deshalb will die DRV nun vermehrt auch vor Ort in der Ukraine helfen.