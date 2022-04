Kentucky und Badminton Horse Trials 2022: Die Teilnehmer

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Vom 28. April bis 1. Mai steht das Kentucky Three Day Event vor der Tür, vom 4. bis 8. Mai die Badminton Horse Trials.

Bei beiden Turnieren ist aus Deutschland jeweils ein ein Paar am Start. Michael Jung will mit Chipmunk in Kentucky reiten, die EM-Siebten von Avenches, Christoph Wahler und sein Holsteiner Wallach Carjatan S, wollen nach Badminton.

Für Michael Jungs 14-jährigen Chipmunk wäre es der erste Fünf-Sterne-Start. Der Hannoveraner Contendro-Sohn war ja von Julia Krajewski in den Sport gebracht worden, die mit ihm unter anderem an den Weltreiterspielen 2018 in Tryon teilnahm. Das war das letzte gemeinsame Turnier der beiden. Danach übernahm Jung die Zügel. Bislang lag der Fokus für Chipmunk immer auf dem jeweiligen Championat. Bei den Fünf-Sterne-Klassikern war er noch nie im Einsatz. Sein Reiter hingegen kennt den Cross in Kentucky sehr gut. Mit Rocana war er hier dreimal in Folge siegreich.

Christoph Wahler und Carjatan S hatten in Luhmühlen 2021 ihr Debüt auf Fünf-Sterne-Niveau gegeben (nachdem sie in Pau 2020 vor dem Gelände zurückziehen mussten) und waren dort souverän Zweite geworden. Nun peilen sie die schwierigste Vielseitigkeit der Welt in Badminton an.

Ansonsten stehen für die Badminton Horse Trials folgende Paare auf der Liste (wobei man dazu sagen muss, dass einige davon in Kentucky bereits auf der ausgelosten Starterliste stehen, siehe unten):

Australien

Samantha Birch mit Finduss PFB (12jährig v. , die letztes Jahr in Bicton (dem Ersatzturnier für Badminton und Burghley in England) ihr Fünf-Sterne-Debüt auf Rang elf beendet hatten

mit (12jährig v. , die letztes Jahr in Bicton (dem Ersatzturnier für Badminton und Burghley in England) ihr Fünf-Sterne-Debüt auf Rang elf beendet hatten Bill Levett mit Lassban Diamond Lift (14jährig v. Easy Lift), 15. in Badminton 2019, und Lates Quin (zehnjährig v. Harlequin du Carel), der seine erste Fünf-Sterne-Prüfung geht

mit (14jährig v. Easy Lift), 15. in Badminton 2019, und (zehnjährig v. Harlequin du Carel), der seine erste Fünf-Sterne-Prüfung geht Dominic Schramm auf Bolytair B (16jährig v. Polytair), die zweimal Kentucky und einmal Burghley beendet haben

auf (16jährig v. Polytair), die zweimal Kentucky und einmal Burghley beendet haben Hazel Shannon mit Willingapark Clifford (17jährig v. Passing Shot), die Kentucky beendet und Adelaide 2019 gewonnen haben

Österreich

Katrin Khoddam-Hazrati mit Cosma (13jährige DSP Stute v. Canterbury), die 24. der Europameisterschaften 2017 waren, für die EM 2019 und Olympia 2021 nominiert waren, aber zurückgezogen haben und in Badminton ihr Fünf-Sterne-Debüt geben wollen

Belgien

Joris Vanspringel mit Creator GS (15jährig v. Kreator), die ebenfalls noch nie auf Fünf-Sterne-Niveau im Einsatz waren

Kanada

Karl Slezak auf Fernhill Wishes (13jährig v. Chacoa), die bislang nur in Nordamerika am Start waren, dort nach einem Sturz in Kentucky 2021 ausschieden, beim ersten CCI5* in Maryland aber 24. wurden

Frankreich

Jean Lou Bigot mit Utrillo du Halage (14jährig v. Kara du Halage), zweifacher EM-Teilnehmer, CCI5* in Pau nach dem Gelände zurückgezogen

mit (14jährig v. Kara du Halage), zweifacher EM-Teilnehmer, CCI5* in Pau nach dem Gelände zurückgezogen Thomas Carlile auf Zanzibar Villa Rose Z (zehnjährig v. Zandor Z), für den es das erste Fünf-Sterne-Turnier wird, der mit dem EM- und Olympiareiter Thomas Carlile, Frankreichs Spezialist für die Ausbildung vierbeiniger Buschtalente, aber einen sehr erfahrenen Reiter hat

auf (zehnjährig v. Zandor Z), für den es das erste Fünf-Sterne-Turnier wird, der mit dem EM- und Olympiareiter Thomas Carlile, Frankreichs Spezialist für die Ausbildung vierbeiniger Buschtalente, aber einen sehr erfahrenen Reiter hat Arthur Chabert auf Goldsmiths Imber (14jährig v. Bandmaster), die 2019 17. in Burghley waren, ihrer beider erstem und bislang einzigen CCI5*

auf (14jährig v. Bandmaster), die 2019 17. in Burghley waren, ihrer beider erstem und bislang einzigen CCI5* Luc Château mit Troubadour Camphoux (15jährig v. Idem de B’Néville), Zwölfte der EM in Avenches, Vierte beim CCI5* in Luhmühlen 2021, 19. beim CCI5* in Pau 2020

mit (15jährig v. Idem de B’Néville), Zwölfte der EM in Avenches, Vierte beim CCI5* in Luhmühlen 2021, 19. beim CCI5* in Pau 2020 Gireg Le Coz auf Aisprit de la Loge (12jährig v. Quppidam des Horts), die ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung gehen sollen

auf (12jährig v. Quppidam des Horts), die ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung gehen sollen Maxime Livio im Sattel von Vitorio du Montet (13jährig v. Lando), der zwei CCI5* in Pau ging, und dabei 2020 Achter und 2021 Fünfter wurde

im Sattel von (13jährig v. Lando), der zwei CCI5* in Pau ging, und dabei 2020 Achter und 2021 Fünfter wurde Cedric Lyard auf Unum de’Or (14jährig v. Yarlands Summer Song), Neunte beim CCI5* Pau 2021

Großbritannien

Alexander Bragg mit King of the Mill (zwölfjährig v. Stormhill Miller), der zweimal Pau beendet hat, einmal als 32., einmal als 18.

mit (zwölfjährig v. Stormhill Miller), der zweimal Pau beendet hat, einmal als 32., einmal als 18. Sarah Bullimore auf Reve du Rouet (18jähriger Oldenburger v. Balou du Rouet), unter anderem Vierter in Burghley 2019, Fünfter in Luhmühlen 2019 und außerdem Badminton mehrfach beendet

auf (18jähriger Oldenburger v. Balou du Rouet), unter anderem Vierter in Burghley 2019, Fünfter in Luhmühlen 2019 und außerdem Badminton mehrfach beendet Rosalind Canter auf Allstar B (17jährig v. Ephebe For Ever), unter anderem Doppelweltmeister 2018, EM-Fünfter 2017, Fünfter in Badminton 2017 und Dritter 2018, sowie Lordships Graffalo (zehnjährig v. Grafenstolz), der seine erste Fünf-Sterne-Prüfung geht

auf (17jährig v. Ephebe For Ever), unter anderem Doppelweltmeister 2018, EM-Fünfter 2017, Fünfter in Badminton 2017 und Dritter 2018, sowie (zehnjährig v. Grafenstolz), der seine erste Fünf-Sterne-Prüfung geht die erst 20-jährige Alice Casburn mit Topspin (14jährig v. Zento), 2019 noch 16. bei den U18-Europameisterschaften, 2021 19. beim CCI5* in Pau

mit (14jährig v. Zento), 2019 noch 16. bei den U18-Europameisterschaften, 2021 19. beim CCI5* in Pau Kirsty Chabert auf Classic VI (13jährig v. Calvaro F.C.), die 2019 24. in Pau

auf (13jährig v. Calvaro F.C.), die 2019 24. in Pau Laura Collett mit London (13jähriger Holsteiner v. Landos), Mannschaftsolympiasieger 2021, Sieger beim CCI5* in Pau 2020 etc., dies ist die zweite Fünf-Sterne-Prüfung des Paares

mit (13jähriger Holsteiner v. Landos), Mannschaftsolympiasieger 2021, Sieger beim CCI5* in Pau 2020 etc., dies ist die zweite Fünf-Sterne-Prüfung des Paares Felicity Collins (24) mit RSH Contend OR (13jährig v. Nintender) unter anderem Mannschaftseuropameister der Jungen Reiter 2019, erster Fünf-Sterne-Start in Pau 2019, da allerdings ausgeschieden, dafür Zehnte beim CCI5*-L in Bicton

(24) mit (13jährig v. Nintender) unter anderem Mannschaftseuropameister der Jungen Reiter 2019, erster Fünf-Sterne-Start in Pau 2019, da allerdings ausgeschieden, dafür Zehnte beim CCI5*-L in Bicton Kristina Cook mit Billy the Red (15jähriger Württemberger v. Balou du Rouet), unter anderem Mannschaftseuropameister und -silbermedaillengewinner 2017 und 2019, Neunter der WM in Tryon, Siebter in Badminton 2019

mit (15jähriger Württemberger v. Balou du Rouet), unter anderem Mannschaftseuropameister und -silbermedaillengewinner 2017 und 2019, Neunter der WM in Tryon, Siebter in Badminton 2019 David Doel mit Galileo Nieuwmoed (elfjährig v. Carambole), ausgeschieden nach Sturz beim CCI5*-L in Bicton, aber danach 15. in Pau

mit (elfjährig v. Carambole), ausgeschieden nach Sturz beim CCI5*-L in Bicton, aber danach 15. in Pau William Fox-Pitt mit Little Fire (13jähriger Hannoveraner v. Graf Top), der 2019 schon Neunter in Badminton war und 2021 22. in Pau, sowie Oratorio (13jährig v. Oslo Biats), 2019 13. in Badminton, 2021 in Kentucky ausgeschieden nach Sturz, aufgegeben in Bicton, 27. in Pau

mit (13jähriger Hannoveraner v. Graf Top), der 2019 schon Neunter in Badminton war und 2021 22. in Pau, sowie (13jährig v. Oslo Biats), 2019 13. in Badminton, 2021 in Kentucky ausgeschieden nach Sturz, aufgegeben in Bicton, 27. in Pau Rosie Fry mit True Blue Too (elfjährig v. Jigolo), die beide ihrem ersten Fünf-Sterne-Start entgegen sehen

mit (elfjährig v. Jigolo), die beide ihrem ersten Fünf-Sterne-Start entgegen sehen Pippa Funnell mit Billy Walk On (13jährig v. Billy Mexico), MGH Grafton Street (14jährig v. Obos Quality) und Majas Hope (15jährig v. Porter Rhodes) > Mit Billy Walk on hat Funnell 2019 in Badminton aufgegeben, war aber 2021 Zweite beim CCI5* in Bicton. MGH Grafton Street ging 2019 in Burghley seine erste Fünf-Sterne-Prüfung und gewann sie. Majas Hope war Funnells EM-Pferd 2019 und, war im selben Jahr 16. in Badminton und ging zuletzt beim CCI5* in Bicton und wurde Fünfter

mit (13jährig v. Billy Mexico), (14jährig v. Obos Quality) und (15jährig v. Porter Rhodes) > Mit Billy Walk on hat Funnell 2019 in Badminton aufgegeben, war aber 2021 Zweite beim CCI5* in Bicton. MGH Grafton Street ging 2019 in Burghley seine erste Fünf-Sterne-Prüfung und gewann sie. Majas Hope war Funnells EM-Pferd 2019 und, war im selben Jahr 16. in Badminton und ging zuletzt beim CCI5* in Bicton und wurde Fünfter Becky Heappey (geborene Woolven) mit DHI Babette K (16jährig v. Marlon), 2019 Neunte in Luhmühlen und 13. in Burghley, 2021 nur eine Prüfung gegangen

(geborene Woolven) mit (16jährig v. Marlon), 2019 Neunte in Luhmühlen und 13. in Burghley, 2021 nur eine Prüfung gegangen Nicky Hill mit MGH Bingo Boy (14jährig, unbekannte Abstammung), 2019 18. in Badminton und 27. in Burghley

mit (14jährig, unbekannte Abstammung), 2019 18. in Badminton und 27. in Burghley Ben Hobday mit Shadow Man (zwölfjährig v. Fidjy of Colors), für den es die erste Fünf-Sterne-Prüfung wird

mit (zwölfjährig v. Fidjy of Colors), für den es die erste Fünf-Sterne-Prüfung wird Tom Jackson mit Capels Hollow Drift (elfjährig v. Shannondale Sarco St. Ghyvan), Silbermedaillengewinner der WM junge Vielseitigkeitspferde 2018, aber Fünf-Sterne-Debütant

mit (elfjährig v. Shannondale Sarco St. Ghyvan), Silbermedaillengewinner der WM junge Vielseitigkeitspferde 2018, aber Fünf-Sterne-Debütant Richard Jones mit Alfies Clover (15jährig v. Tajraasi xx), 2019 in Badminton und Burghley aufgegeben, aber Sechster in Bicton 2021

mit (15jährig v. Tajraasi xx), 2019 in Badminton und Burghley aufgegeben, aber Sechster in Bicton 2021 Fiona Kashel mit Creevagh Silver de Haar (14jährig v. Camiro de Haar Z), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start

mit (14jährig v. Camiro de Haar Z), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start Emily King mit Valmy Biats (13jährig v. Orlando), King ritt 2019 zum ersten Mal in Badminton, schied aber nach einem Sturz aus. Valmy Biats ist noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen

mit (13jährig v. Orlando), King ritt 2019 zum ersten Mal in Badminton, schied aber nach einem Sturz aus. Valmy Biats ist noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen Kitty King mit Vendredi Biats (13jährig v. Winningmood), Siebte der EM in Luhmühlen 2019, Neunte dem EM in Avenches, erster Fünf-Sterne-Start 2019 in Badminton, da aber nach Reitersturz ausgeschieden

mit (13jährig v. Winningmood), Siebte der EM in Luhmühlen 2019, Neunte dem EM in Avenches, erster Fünf-Sterne-Start 2019 in Badminton, da aber nach Reitersturz ausgeschieden Piggy March mit Brookfield Inocent (13jährig v. Inocent), Silber bei der EM in Avenches, Zweiter bei seinem ersten CCI5* in Pau 2020, sowie Vanir Kamira (17jährig v. Camiro de Haar Z), u.a. Siegerin in Badminton 2019, Zweite in Burghley 2019 und Dritte in Bicton 2021

mit (13jährig v. Inocent), Silber bei der EM in Avenches, Zweiter bei seinem ersten CCI5* in Pau 2020, sowie Vanir Kamira (17jährig v. Camiro de Haar Z), u.a. Siegerin in Badminton 2019, Zweite in Burghley 2019 und Dritte in Bicton 2021 Tom McEwen mit CHF Cooliser (zwölfjährig v. Womanizer), ging 2021 in Pau ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung und war Zweite, sowie Toledo de Kerser (15jährig v. Diamant de Semilly), Mannschaftsgold WM 2018 und Olympia 2021, hier auch Silber in der Einzelwertung, Sieger Pau 2019, Fünfter Pau 2020, Elfter Badminton 2019 usw.

mit (zwölfjährig v. Womanizer), ging 2021 in Pau ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung und war Zweite, sowie (15jährig v. Diamant de Semilly), Mannschaftsgold WM 2018 und Olympia 2021, hier auch Silber in der Einzelwertung, Sieger Pau 2019, Fünfter Pau 2020, Elfter Badminton 2019 usw. Harry Meade hat drei Pferde genannt: Away Cruising (15jährig v. Cruise On), Cavalier Crystal (zwölfjährig v. Jack of Diamonds) und Tenareze (15jährig v. Jaguar Mail). Letzterer war 2014 Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde mit Thomas Carlile (siehe oben), ist aber noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen. Gleiches gilt für die Stute Cavalier Crystal. Mit Away Cruising hingegen war Harry Meade 2017 14. in Luhmühlen und 15. in Burghley, 2018 16. in Badminton und Sechster in Burghley.

hat drei Pferde genannt: (15jährig v. Cruise On), (zwölfjährig v. Jack of Diamonds) und (15jährig v. Jaguar Mail). Letzterer war 2014 Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde mit Thomas Carlile (siehe oben), ist aber noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen. Gleiches gilt für die Stute Cavalier Crystal. Mit Away Cruising hingegen war Harry Meade 2017 14. in Luhmühlen und 15. in Burghley, 2018 16. in Badminton und Sechster in Burghley. Selina Milnes mit Iron (13jährig v. Aquilino), Achte beim ersten Fünf-Sterne-Start in Pau 2021

mit (13jährig v. Aquilino), Achte beim ersten Fünf-Sterne-Start in Pau 2021 Rose Nesbitt (24) mit EG Michelangelo > für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start

(24) mit > für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start Hector Payne mit Dynasty (15jährig v. Whitesnake), Platz 28 beim ersten und bislang einzigen Fünf-Sterne-Start in Pau 2020

mit (15jährig v. Whitesnake), Platz 28 beim ersten und bislang einzigen Fünf-Sterne-Start in Pau 2020 Kylie Roddy mit SRS Kan Do (zwölfjährig v. VDL Arkansas), Elfte beim ersten Fünf-Sterne-Start 2021 in Pau

mit (zwölfjährig v. VDL Arkansas), Elfte beim ersten Fünf-Sterne-Start 2021 in Pau James Rushbrooke (25) mit Milchem Eclipse (zehnjährig, Abstamung unbekannt), für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start

(25) mit (zehnjährig, Abstamung unbekannt), für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start Libby Seed (24) mit Heartbreaker Star Quality (elfjährig v. Boswell Mr. Heart Breaker), ebenfalls Debütanten

(24) mit (elfjährig v. Boswell Mr. Heart Breaker), ebenfalls Debütanten James Sommerville mit Talent (16jährig v. Eurocommerce Toulouse), erster Fünf-Sterne-Start 2017 in Badminton, da ausgeschieden wegen Sturz des Reiters, 2018 Badminton beendet, 2019 ebenfalls, teilgenommen in Burghley, aber da in Zweiter Verfassung ausgeschieden

mit (16jährig v. Eurocommerce Toulouse), erster Fünf-Sterne-Start 2017 in Badminton, da ausgeschieden wegen Sturz des Reiters, 2018 Badminton beendet, 2019 ebenfalls, teilgenommen in Burghley, aber da in Zweiter Verfassung ausgeschieden Georgie Spence mit Halltown Harley (16jährig v. Harlequin du Carel), 2018 erster Badminton-Start, Platz 33, Badminton 2019: Platz 40, Teilnahme Bicton 2021, aber im Gelände aufgegeben.

mit (16jährig v. Harlequin du Carel), 2018 erster Badminton-Start, Platz 33, Badminton 2019: Platz 40, Teilnahme Bicton 2021, aber im Gelände aufgegeben. Mollie Summerland (23) mit Charly Van Ter Heiden (13jähriger Hannoveraner v. Contendros Bube), die beiden Sieger von Luhmühlen 2021, die zuvor schon Zehnte in Pau gewesen waren

(23) mit (13jähriger Hannoveraner v. Contendros Bube), die beiden Sieger von Luhmühlen 2021, die zuvor schon Zehnte in Pau gewesen waren Zara Tindall hat ihren Class Affair in letzter Minute zurückgezogen. Dafür hat der Weltranglistenerste Oliver Townend fünf Pferde genannt: Ballaghmor Class (15jährig v. Courage II, u.a. Mannschaftsolympiasieger in Tokio, Sieger Kentucky 2021, Dritter Burghley 2019, Zweiter Badminton 2019), Cooley Master Class (17jährig v. Ramiro B, u.a. zuletzt Zweiter beim ersten CCI5*-L in Maryland, USA, Sieger Kentucky 2019 etc.), Ridire Dorcha (14jährig v. Limmerick, u. a. Sechster in Pau 2021), Swallow Springs (14jährig v. Chillout, ging bis 2021 noch unter Andrew Nicholson, mit ihm Fünfter in Badminton 2019), Tregilder (zwölfjährig v. Royal Concorde, u.a. erstes CCI5*-L in Bicton: Platz sieben)

fünf Pferde genannt: (15jährig v. Courage II, u.a. Mannschaftsolympiasieger in Tokio, Sieger Kentucky 2021, Dritter Burghley 2019, Zweiter Badminton 2019), (17jährig v. Ramiro B, u.a. zuletzt Zweiter beim ersten CCI5*-L in Maryland, USA, Sieger Kentucky 2019 etc.), (14jährig v. Limmerick, u. a. Sechster in Pau 2021), (14jährig v. Chillout, ging bis 2021 noch unter Andrew Nicholson, mit ihm Fünfter in Badminton 2019), (zwölfjährig v. Royal Concorde, u.a. erstes CCI5*-L in Bicton: Platz sieben) Isabelle „Bubby“ Upton (23) mit Cola (zwölfjähriger Holsteiner v. Catoki), Silbermedaille U21 EM in Maarsbergen 2019, erster CCI5* in Pau 2021, Rang zwölf

(23) mit (zwölfjähriger Holsteiner v. Catoki), Silbermedaille U21 EM in Maarsbergen 2019, erster CCI5* in Pau 2021, Rang zwölf Sarah Way mit Dassett Cooley Dun (16jährig, Abstammung unbekannt), erster und bislang einziger CCI5*-L in Pau 2019, Rang zehn

mit (16jährig, Abstammung unbekannt), erster und bislang einziger CCI5*-L in Pau 2019, Rang zehn Helen Wilson mit My Ernie (13jährig v. Cardento), erster CCI5*-Start für das Pferd, Reiterin war 2006 in Badminton und Burghley am Start

mit (13jährig v. Cardento), erster CCI5*-Start für das Pferd, Reiterin war 2006 in Badminton und Burghley am Start Nicola Wilson mit Erano M (13jährig v. Canturano, bislang noch kein CCI5*-Start) und JL Dublin (elfjähriger Holsteiner v. Diarado, Doppeleuropameister 2021, bislang ebenfalls noch kein Fünf-Sterne-Start)

Irland

Clare Abbott mit Jewelent (zehnjährig v. Valent), 14. EM Avenches 2021, noch kein Fünf-Sterne-Start

mit (zehnjährig v. Valent), 14. EM Avenches 2021, noch kein Fünf-Sterne-Start Susannah Berry mit John The Bull (elfjährig v. Luidam), noch kein Fünf-Sterne-Start

mit (elfjährig v. Luidam), noch kein Fünf-Sterne-Start Cathal Daniels mit Barrichello (13jährig v. Balou du Rouet), Pferd ging noch keine Fünf-Sterne-Prüfung

mit (13jährig v. Balou du Rouet), Pferd ging noch keine Fünf-Sterne-Prüfung Sarah Ennis mit Woodcourt Garison (13jährig v. Garrison Royal), Teilnahme Olympia 2021 und EM 2019, bislang noch kein Fünf-Sterne-Start

mit (13jährig v. Garrison Royal), Teilnahme Olympia 2021 und EM 2019, bislang noch kein Fünf-Sterne-Start Padraigh McCarthy mit Fallulah (13jährige Westfalenstute v. Fidertanz, 17. in Pau 2021) und HHS Noble Call (elfjährig v. Fortunus, Achter CCI5*-L Bicton)

mit (13jährige Westfalenstute v. Fidertanz, 17. in Pau 2021) und (elfjährig v. Fortunus, Achter CCI5*-L Bicton) Joseph Murphy mit Calmaro (DSP v. Carpalano, 14. CCI5*-L Pau) und Cesar V (14jähriger Oldenburger v. Casiro, Teilnahme EM 2021, aber ausgeschieden, noch kein 5*-Start)

mit (DSP v. Carpalano, 14. CCI5*-L Pau) und (14jähriger Oldenburger v. Casiro, Teilnahme EM 2021, aber ausgeschieden, noch kein 5*-Start) Austin O’Connor mit Colorado Blue (13jährig v. Jaguar Mail), 13. Olympische Spiele Tokio, erster CCI5* in Pau 2020, da allerdings ausgeschieden

mit (13jährig v. Jaguar Mail), 13. Olympische Spiele Tokio, erster CCI5* in Pau 2020, da allerdings ausgeschieden Elizabeth Power mit Soladoun (15jährig v. Madoun), erster Fünf-Sterne-Start

Italien

Andrea Schivo mit Quefira de l’Ormeau (18jährig v. Iolesco de Quinhon*HN), Platz 26 bei den Olympischen Spielen 2021, Rang 34 in Rio 2016, 17. EM Luhmühlen 2019, 31. WM Tryon, 23. Badminton 2019

Neuseeland

Lauren Innes (die erst seit März 2022 für Neuseeland reitet, vorher für Großbritannien) mit Global Fision M (zwölfjährig v. Flipper D’Elle), erster Fünf-Sterne-Start für Pferd und Reiterin

(die erst seit März 2022 für Neuseeland reitet, vorher für Großbritannien) mit (zwölfjährig v. Flipper D’Elle), erster Fünf-Sterne-Start für Pferd und Reiterin Bundy Philpott mit Tresca NZPH (16jährig v. Fuego du Prelet), Reservisten für Tokio 2021, bislang nur in Neuseeland und Australien gestartet, CCI5* Adelaide 2019 ausgeschieden in der zweiten Verfassungsprüfung

mit (16jährig v. Fuego du Prelet), Reservisten für Tokio 2021, bislang nur in Neuseeland und Australien gestartet, CCI5* Adelaide 2019 ausgeschieden in der zweiten Verfassungsprüfung Amanda Pottinger mit Just Kidding (16jährig v. Fusaichi Pegasus xx), Vierte CCI5*-L Adelaide 2019

mit (16jährig v. Fusaichi Pegasus xx), Vierte CCI5*-L Adelaide 2019 Tim Price mit Ringwood Sky Boy (19jährig v. Courage II), waren schon fünfmal in Badminton am Start dazu Burghley etc., zuletzt Neunter in Bicton

mit (19jährig v. Courage II), waren schon fünfmal in Badminton am Start dazu Burghley etc., zuletzt Neunter in Bicton Jonelle Price mit Classic Moet (19jährig v. Classic xx), diverse Erfolge, viermal Badminton beendet, Siegerin 2018

Schweden

Sofia Sjoborg (23) mit DHI Mighty Dwight (17jährig v. VDL Indorado), haben zwei Bronzemedaillen bei vier Junioren-/Junge Reiter-EMs gewonnen, erster Fünf-Sterne-Start 2021 in Pau, Rang 33

USA

Phillip Dutton mit Z (14jährig v. Asca Z), Teilnehmer Olympische Spiele 2021, Achter CCI5*-L in Kentucky 2021, Siebter in 2019

mit (14jährig v. Asca Z), Teilnehmer Olympische Spiele 2021, Achter CCI5*-L in Kentucky 2021, Siebter in 2019 Will Faudree mit Mama’s Magic Way (elfjähriger Hannoveraner v. Mighty Magic, 2021 Platz 14 in Kentucky und Platz 24 beim ersten CCI5* in Maryland

mit (elfjähriger Hannoveraner v. Mighty Magic, 2021 Platz 14 in Kentucky und Platz 24 beim ersten CCI5* in Maryland Matthew Flynn mit Wizzerd (13jährig v. Wizzerd), erster CCI5* 2021 in Kentucky, Platz 22

mit (13jährig v. Wizzerd), erster CCI5* 2021 in Kentucky, Platz 22 Ariel Grald mit Leamore Master Plan (13jährig v. Master Imp), Platz zwölf beim ersten CCI5*-L in Kentucky 2019, Platz zehn in Burghley 2019, Dritte in Luhmühlen 2021

mit (13jährig v. Master Imp), Platz zwölf beim ersten CCI5*-L in Kentucky 2019, Platz zehn in Burghley 2019, Dritte in Luhmühlen 2021 Emily Hamel mit Corvett (15jähriger Holsteiner v. Corrido), erste Fünf-Sterne-Prüfung 2021 in Kentucky: Rang 21, danach 14 beim ersten CCI5* in Maryland

mit (15jähriger Holsteiner v. Corrido), erste Fünf-Sterne-Prüfung 2021 in Kentucky: Rang 21, danach 14 beim ersten CCI5* in Maryland Lillian Heard mit LCC Barnaby (16jährig v. Guy Cavalier), fünf Starts beim CCI5* in Kentucky (2016 Rang 23, 13. in 2017, 29. 2018, 16. 2019, 2021 ausgeschieden), dreimal in Burghley gestartet (2017 ausgeschieden, 2018 37., 2019 18., 18. CCI5* 2021 in Maryland)

mit (16jährig v. Guy Cavalier), fünf Starts beim CCI5* in Kentucky (2016 Rang 23, 13. in 2017, 29. 2018, 16. 2019, 2021 ausgeschieden), dreimal in Burghley gestartet (2017 ausgeschieden, 2018 37., 2019 18., 18. CCI5* 2021 in Maryland) Tamra Smith mit Mai Baum (16jähriger DSP-Wallach v. Loredano), 2021 erster Fünf-Sterne-Start in Kentucky Rang neun

Weitere Infos: badminton-horse.co.uk

Kentucky

Einige der Paare, die für Badminton genannt haben, stehen in Kentucky bereits auf der Starterliste, werden also voraussichtlich eher dort an den Start gehen. So stehen die drei US-Reiter Ariel Grald, Tamra Smith und Will Faudree in Kentucky auf der Startliste mit denselben Pferden, die sie auch für Badminton genannt hatten.

Ansonsten sieht die Startreihenfolge in Kentucky aktuell so aus:

Bruce Davidson Jr (USA) mit Jak My Style (17jährig mit unbekannter Abstammung), hat 2021 Kentucky und Maryland beendet

(USA) mit (17jährig mit unbekannter Abstammung), hat 2021 Kentucky und Maryland beendet William Coleman (USA) mit Dondante (zwölfjährig v. Pachio), 2021 in Kentucky ausgeschieden, aber Rang 15 in Maryland

(USA) mit (zwölfjährig v. Pachio), 2021 in Kentucky ausgeschieden, aber Rang 15 in Maryland Karl Slezak (CAN) und Fernhill Wishes waren auch in Badminton genannt, stehen nun aber in Kentucky auf der Starterliste

(CAN) und waren auch in Badminton genannt, stehen nun aber in Kentucky auf der Starterliste Doug Payne (USA) mit Vandiver (18jähriger Trakehner v. Windfall), Rang 16 Olympische Spiele Tokio, Fünfter Kentucky 2019, Zwölfter 2021

(USA) mit (18jähriger Trakehner v. Windfall), Rang 16 Olympische Spiele Tokio, Fünfter Kentucky 2019, Zwölfter 2021 Leslie Law (GBR) mit Voltaire de Tre (13jährig v. Gentleman IV), Zehnter Kentucky 2019, 26. Kentucky 2021, 22. Maryland 2021

(GBR) mit (13jährig v. Gentleman IV), Zehnter Kentucky 2019, 26. Kentucky 2021, 22. Maryland 2021 Alexandra Knowles (USA) mit Morswood (14jährig v. Richardo Z), erster CCI5* 2021 in Maryland: Platz elf

(USA) mit (14jährig v. Richardo Z), erster CCI5* 2021 in Maryland: Platz elf Lauren Nicholson (USA) mit Vermiculus (15-jährig v. Serazim), 2019 Neunter in Kentucky und Burghley, 2021 16. in Kentucky, 12. in Maryland

(USA) mit (15-jährig v. Serazim), 2019 Neunter in Kentucky und Burghley, 2021 16. in Kentucky, 12. in Maryland Jessica Phoenix (CAN) mit Bogue Sound (15jährig v. Crafty Shaw), 15. Kentucky 2019, 21. Maryland 2021

(CAN) mit (15jährig v. Crafty Shaw), 15. Kentucky 2019, 21. Maryland 2021 Hannah Sue Burnett (USA) mit Capitol HIM (15jähriger Holsteiner v. Con Air), bisher noch keine Fünf-Sterne-Erfahrung

(USA) mit (15jähriger Holsteiner v. Con Air), bisher noch keine Fünf-Sterne-Erfahrung Phillip Dutton (USA) mit Sea of Clouds (elfjährig v. Malibu Moon), Rang 13 Maryland 2021

(USA) mit (elfjährig v. Malibu Moon), Rang 13 Maryland 2021 Booli Selmayr mit Millfield Lancando (15jährig, unbekannte Abstammung), für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start sein

mit (15jährig, unbekannte Abstammung), für beide wird es der erste Fünf-Sterne-Start sein Woods Baughman (USA) mit C’est la Vie (14-jähriger Hannoveraner v. Contendro), Kentucky wird Fünf-Sterne-Premiere für den Wallach aus der Zucht der Familie von Paepcke

(USA) mit (14-jähriger Hannoveraner v. Contendro), Kentucky wird Fünf-Sterne-Premiere für den Wallach aus der Zucht der Familie von Paepcke Elisa Wallace (USA) mit Let it Be Lee (14jährig v. Bernstein), ebenfalls eine Fünf-Sterne-Premiere für das Paar

(USA) mit (14jährig v. Bernstein), ebenfalls eine Fünf-Sterne-Premiere für das Paar Tamra Smith (USA) mit Fleeceworks Royal (13jährige Holsteiner Stute v. Riverman), ebenfalls Fünf-Sterne-Premiere

(USA) mit (13jährige Holsteiner Stute v. Riverman), ebenfalls Fünf-Sterne-Premiere Alexandra MacLeod mit Newmarket Jack (13jährig v. Newmarket Jewel), Fünf-Sterne-Premiere für Reiter und Pferd

mit Newmarket Jack (13jährig v. Newmarket Jewel), Fünf-Sterne-Premiere für Reiter und Pferd Bruce Davidson Jr. (USA) mit Erroll Gobey (zwölfjähriger Holsteiner v. Cassini II), Kentucky 2021 aufgegeben im Gelände, Maryland vor dem Cross zurückgezogen

(USA) mit (zwölfjähriger Holsteiner v. Cassini II), Kentucky 2021 aufgegeben im Gelände, Maryland vor dem Cross zurückgezogen Ariel Grald (USA) mit Leamore Master Plan > siehe oben

(USA) mit > siehe oben Leah Lang-Gluscic (USA) mit AP Prime (17jährig v. Apitude), erster Start in Kentucky 2015 (vor dem Gelände zurückgezogen), 2016 Rang 33, 2017 vor dem Springen zurückgezogen, Kentucky 2021 Platz 34

(USA) mit (17jährig v. Apitude), erster Start in Kentucky 2015 (vor dem Gelände zurückgezogen), 2016 Rang 33, 2017 vor dem Springen zurückgezogen, Kentucky 2021 Platz 34 Pippa Funnell (GBR) mit Majas Hope (siehe oben)

(GBR) mit (siehe oben) Will Faudree (USA) mit Mama’s Magic Way (siehe oben)

(USA) mit (siehe oben) James Alliston (USA) mit Paper Jam (13jährig v. Paparazzo), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start

(USA) mit (13jährig v. Paparazzo), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start Ashlynn Meuchel (USA) mit Emporium (13jährig v. Cartano), erster Fünf-Sterne-Start in Maryland, Platz 33

(USA) mit (13jährig v. Cartano), erster Fünf-Sterne-Start in Maryland, Platz 33 Colleen Rutledge (USA) mit Covert Rights (16jährig, unbekannte Abstammung), 2015 erster Start in Kentucky: Platz elf, Burghley 2015: Rang 22, Kentucky 2018 vor dem Springen zurückgezogen, Kentucky 2021 vor dem Cross zurückgezogen, Maryland 2021 ausgeschieden nach Sturz der Reiterin im Gelände

(USA) mit (16jährig, unbekannte Abstammung), 2015 erster Start in Kentucky: Platz elf, Burghley 2015: Rang 22, Kentucky 2018 vor dem Springen zurückgezogen, Kentucky 2021 vor dem Cross zurückgezogen, Maryland 2021 ausgeschieden nach Sturz der Reiterin im Gelände Zoe Crawford (USA) mit K.E.C. Zara (16jährig v. Aldatus Z), 2021 in Kentucky nach Sturz des Pferdes ausgeschieden, CCI5* Maryland Platz 29

(USA) mit (16jährig v. Aldatus Z), 2021 in Kentucky nach Sturz des Pferdes ausgeschieden, CCI5* Maryland Platz 29 Hallie Coon (USA) mit Global Ex (13jährig v. Contador), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start als Paar

(USA) mit (13jährig v. Contador), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start als Paar Jennifer Brannigan (USA) mit FE Lifestyle (zwölfjährig v. Leo von Faelz), Platz 24 in Kentucky 2021

(USA) mit (zwölfjährig v. Leo von Faelz), Platz 24 in Kentucky 2021 Lisa Marie Ferguson (USA) mit Honor Me (16jährig v. Brynarian Brenin > der ein Welsh Pony ist. Die Mutter ist eine Vollblutstute), war schon viermal in Kentucky: 2016 Rang 47, 2017 Platz 18, 2018 Platz 25, 2019 Platz 23, 2021 Platz 37, Maryland 2021 vor der zweiten Verfassung zurückgezogen

(USA) mit (16jährig v. Brynarian Brenin > der ein Welsh Pony ist. Die Mutter ist eine Vollblutstute), war schon viermal in Kentucky: 2016 Rang 47, 2017 Platz 18, 2018 Platz 25, 2019 Platz 23, 2021 Platz 37, Maryland 2021 vor der zweiten Verfassung zurückgezogen Joseph Murphy (IRL) mit Calmaro (elfjähriger DSP-Wallach v. Carpalano), erste Fünf-Sterne-Prüfung 2021 in Pau: Rang 14

(IRL) mit (elfjähriger DSP-Wallach v. Carpalano), erste Fünf-Sterne-Prüfung 2021 in Pau: Rang 14 Boyd Martin (USA) mit Tsetserleg TSF (15jähriger Trakehner v. Windfall), 20. Olympische Spiele Tokio, Sturz in Kentucky 2021, aber Zweiter in 2019

(USA) mit (15jähriger Trakehner v. Windfall), 20. Olympische Spiele Tokio, Sturz in Kentucky 2021, aber Zweiter in 2019 Lillian Heard (USA) mit LCC Barnaby (16jährig v. Guy Cavalier), siehe oben

(USA) mit (16jährig v. Guy Cavalier), siehe oben Bruce Davison Jr. (USA) mit Sorocaima (elfjährig v. Rock Hard Ten), bislang noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen

(USA) mit (elfjährig v. Rock Hard Ten), bislang noch keine Fünf-Sterne-Prüfung gegangen Michael Jung und Chipmunk (siehe oben)

und (siehe oben) Hannah Sue Burnett (USA) mit Harbour Pilot (19jähriger Ire v. Cruising), erfahrenes Fünf-Sterne-Paar, das 2014 zum ersten Mal in Kentucky war und Rang 15 belegte, 2019 ausgeschieden, weil vom Weg abgekommen, Rang 27 beim CCI5* in Maryland

(USA) mit (19jähriger Ire v. Cruising), erfahrenes Fünf-Sterne-Paar, das 2014 zum ersten Mal in Kentucky war und Rang 15 belegte, 2019 ausgeschieden, weil vom Weg abgekommen, Rang 27 beim CCI5* in Maryland Jonelle Price (NZL) mit McClaren (15jähriger Holsteiner v. Clarimo), WM-Pferd von Mark Todd, mit Price Dritter 2021 in Pau

mit (15jähriger Holsteiner v. Clarimo), WM-Pferd von Mark Todd, mit Price Dritter 2021 in Pau Lauren Nicholson (USA) mit Landmark’s Monte Carlo (16jährig v. Formula One), 2016 zum ersten Mal in Kentucky: Rang 18, Badminton 2017 aufgegeben, Kentucky 2018 Rang 18, Platz sechs beim CCI5*-L in Maryland

(USA) mit (16jährig v. Formula One), 2016 zum ersten Mal in Kentucky: Rang 18, Badminton 2017 aufgegeben, Kentucky 2018 Rang 18, Platz sechs beim CCI5*-L in Maryland William Coleman (USA) mit Off the Record (13jährig v. VDL Arkansas), die Sieger des CCIO4* in Aachen, Platz 15 in Kentucky 2021

(USA) mit (13jährig v. VDL Arkansas), die Sieger des CCIO4* in Aachen, Platz 15 in Kentucky 2021 Bobby Meyerhoff (USA) mit Fortuna (zwölfjährig v. Balou du Rouet), Kentucky wird erster Fünf-Sterne-Start

(USA) mit (zwölfjährig v. Balou du Rouet), Kentucky wird erster Fünf-Sterne-Start Meghan O’Donoghue (USA) mit Palm Crescent (16jährig v. Quiet American), 2021 Platz 23 in Kentucky, Rang 17 in Maryland

(USA) mit (16jährig v. Quiet American), 2021 Platz 23 in Kentucky, Rang 17 in Maryland Fylicia Burr (USA) mit Galloway Sunrise (14jährig v. Duty Officer), 2021 Rang 38 in Kentucky, in Maryland ausgeschieden nach Reitersturz im Gelände

(USA) mit (14jährig v. Duty Officer), 2021 Rang 38 in Kentucky, in Maryland ausgeschieden nach Reitersturz im Gelände Jessica Phoenix (CAN) mit Wabbit (zwölfjährig v. Line of Departure), Kentucky wird der erste Fünf-Sterne-Start für das Pferd

(CAN) mit (zwölfjährig v. Line of Departure), Kentucky wird der erste Fünf-Sterne-Start für das Pferd Doug Payne (USA) mit Quantum Leap (elfjähriger Zweibrücker v. Quite Capitol), 2021 Rang 39 in Kentucky und Platz neun in Maryland

(USA) mit (elfjähriger Zweibrücker v. Quite Capitol), 2021 Rang 39 in Kentucky und Platz neun in Maryland Lexi Scovil (USA) mit Chico’s Man VDF Z (zwölfjährig v. Chico’s Boy), beide noch keine Fünf-Sterne-Erfahrung

(USA) mit (zwölfjährig v. Chico’s Boy), beide noch keine Fünf-Sterne-Erfahrung Tamra Smith (USA) mit Mai Baum (siehe oben)

mit (siehe oben) Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai du Loir (elfjährig v. Nouma d’Auzay), Fünf-Sterne-Premiere für beide

(GBR) mit (elfjährig v. Nouma d’Auzay), Fünf-Sterne-Premiere für beide Sydney Elliott (USA) mit QC Diamantaire (zwölfjähriger Oldenburger v. Diarado), erster CCI5* in Kentucky Rang 19

(USA) mit (zwölfjähriger Oldenburger v. Diarado), erster CCI5* in Kentucky Rang 19 Marc Grandia (USA) mit Campari FFF (zwölfjähriger Holsteiner v. Camiros), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start

(USA) mit (zwölfjähriger Holsteiner v. Camiros), bislang noch kein Fünf-Sterne-Start Michael Pendleton (USA) mit Steady Eddie (19jährig v. Jetball), 2021 erster Fünf-Sterne-Start für die beiden als Paar (Pferd ging vorher unter Boyd Martin) in Kentucky, da ausgeschieden nach Sturz im Gelände, CCI5* Maryland Rang 31

(USA) mit (19jährig v. Jetball), 2021 erster Fünf-Sterne-Start für die beiden als Paar (Pferd ging vorher unter Boyd Martin) in Kentucky, da ausgeschieden nach Sturz im Gelände, CCI5* Maryland Rang 31 Sarah Bullimore (GBR) mit Corouet (siehe oben)

(GBR) mit (siehe oben) Bruce Davidson Jr. (USA) mit Carlevo (15jähriger Holsteiner v. Caresino), Platz 17 in Kentucky 2021, Maryland nach Sturz im Gelände ausgeschieden

(USA) mit (15jähriger Holsteiner v. Caresino), Platz 17 in Kentucky 2021, Maryland nach Sturz im Gelände ausgeschieden Will Faudree (USA) mit Pfun (15jährig v. Tadmus), Platz 17 Kentucky 2019, Platz 26 in Maryland 2021

(USA) mit (15jährig v. Tadmus), Platz 17 Kentucky 2019, Platz 26 in Maryland 2021 Pippa Funnell (GBR) mit Maybach (zwölfjährig v. Jaguar Mail), erster Fünf-Sterne-Start

Weitere Infos: kentuckythreedayevent.com