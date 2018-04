Tag der offenen Stalltür 2018: Diese Betriebe sind dabei

Wer einen neuen Reitverein sucht oder einfach mal wieder ein Pferd aus der Nähe sehen möchte, ist in der nächsten Woche herzlich zum Tag der offenen Stalltür eingeladen. Die Liste der teilnehmenden Betriebe kann nun online abgerufen werden.

Fast 300 Pferdesportvereine und -betriebe aus ganz Deutschland werden am 6. Mai 2018 ihre Türen öffnen. Pferdefans aller Altersklassen sind an diesem Tag eingeladen, die einzelnen Höfe besser kennen zu lernen. Auf der Webseite der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) steht eine Liste der teilnehmenden Betriebe bereit. So kann der Besuch im Pferdestall schon vorher geplant werden. Die Aktion unter dem Motto „Komm zum Pferd“ findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt.

Die Idee für den „Tag der offenen Stalltür“ stammt von der FN und den Landespferdsportverbänden, unterstützt wird die Initiative von der Deutschen Kreditbank AG. Egal ob man bisher gar keinen Kontakt zu Pferden hatte, wieder Reitstunden nehmen möchte oder vielleicht einen neuen Pensionsplatz für den eigenen Vierbeiner benötigt: Zielgruppe sind alle Menschen, die an Pferden interessiert oder schon längst von ihnen begeistert sind.

Die teilnehmenden Betriebe locken dabei mit unterschiedlichen Programmpunkten. Von Reit- oder Voltigieraufführungen, über Kutschfahrten und Stall-Rundgänge bis hin zum Ponyreiten für die Kleinsten wird einiges geboten.

Nach Postleitzahlen geordnete Listen aller Vereine und Betriebe finden Sie hier.

