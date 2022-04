Teilnehmer für Umfrage gesucht! Konfliktmanagement in pferdehaltenden Betrieben

Im Studiengang Pferdewirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen beschäftigt sich die Studierende Lena Rodehau mit dem Thema „Wirksame Betriebsführung – Konfliktmanagement im Team auf pferdehaltenden Betrieben“. Für eine Umfrage dazu werden nun noch Teilnehmer gesucht.

Wie werden Konflikte in Teams von pferdehaltenden Betrieben gelöst und welche Ursachen liegen ihnen zugrunde? Die Online-Umfrage von Lena Rodehau möchte darüber mehr herausfinden und richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter und Betriebsleiter. Mit anonymisierten Angaben werden die Daten später für die Forschungsarbeit der Studierenden ausgewertet.

Hier geht es zur Umfrage.

Bei Fragen oder Anmerkungen ist Lena Rodehau unter der E-Mail-Adresse [email protected] zu erreichen.