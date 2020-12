Teilnehmer gesucht: Umfrage zu Arbeitspferden in Deutschland

Drei Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen beschäftigen sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit dem Thema „Arbeitspferde in Deutschland“. Für die begleitende Umfrage suchen sie nun noch viele Teilnehmer!

Die Umfrage behandelt vier verschiedene Bereiche: Zum einen wollten die Studierenden herausfinden, wie Arbeitspferde in Deutschland gehalten werden. Zum anderen interessieren sie sich dafür, wie Arbeitspferde trainiert werden und wo sich dabei Unterschiede zu der Ausbildung von Dressur- und Springpferden finden lassen.

Außerdem möchten sie wissen, was für eine Bedeutung Arbeitspferde in Deutschland haben. Sprich was sich deutsche Reiter, die nichts mit Arbeitspferden zu tun haben, unter diesen Pferden vorstellen, ob sie der Meinung sind, dass man die Pferde in Deutschland erhalten sollte und was sie sich von der Haltung und Fütterung der Arbeitspferde erwarten.

Die Studierenden möchten so einen Eindruck von dem derzeitigen Stand der Haltung, Ausbildung und Bedeutung von Arbeitspferde bekommen. Ziel ist, Strategien zu ermitteln, die das Wohlbefinden der Arbeitspferde heutzutage sicher stellen können.

Zielgruppe der Umfrage: Pferdemenschen jeder Reitweise

Unsere Zielgruppe sind Reiter und Pferdemenschen aus jeder Reitweise in Deutschland. Je nachdem ob sie Arbeitspferde halten, trainieren oder nichts mit Arbeitspferden zu tun haben, werden sie zu dem entsprechenden Teil in der Umfrage geleitet.

Die Umfrage wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres offen sein, deshalb freuen sich die Studierenden über eine zeitnahe Teilnahme an der Umfrage! Teilnehmen können Sie hier.

Für mehr Informationen zur Umfrage und dem Team der Hochschule klicken Sie hier.

Bei Rückfragen erreichen Sie die Studierenden unter dechenth@stud.hfwu.de.