Teilnehmer gesucht: Umfrage zu Auswirkungen der Corona-Pandemie

Fünf Studentinnen beschäftigen sich aktuell im Rahmen ihrer Projektarbeit an der Hochschule Osnabrück mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Pferdesport. Sie freuen sich über viele Teilnehmer an ihrer Umfrage!

Yvonne Brüggemann, Katrin Köhler, Annabell Miesner, Anna Wams und Maria Westhues studieren im fünften Semester Landwirtschaft an der Hochschule Osnabrück. Im Rahmen einer Projektarbeit wollen die Studentinnen nun herauswinden, welche Konsequenzen die Corona-Pandemie für den Pferdesport hat. Dazu haben sie eine Online-Umfrage mit dem Titel „Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Freizeit- und Turniersport im Pferdesektor“ erstellt. Mithilfe der Umfrage wollen sie herausstellen, wie die Einschränkungen empfunden wurden und wie gut die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen funktioniert hat.

Die Projektarbeit wird von Dr. Florian Sitzenstock betreut, der sich an der Hochschule Osnabrück um den Studienschwerpunkt Pferdemanagement kümmert. „Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie die Forschung in diesem überaus aktuellen Thema und können einen Beitrag für den zukünftigen Umgang mit der Situation leisten“, appellieren die Studentinnen an Pferdesportler. Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa fünf Minuten und erfolgt anonym. Alle Antworten werden anschließend statistisch ausgewertet und in anonymisierter Form für die Projektarbeit und eventuell zur Veröffentlichung verwendet.

Hier geht es zur Umfrage.