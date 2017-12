Unser Weihnachtstipp: Das Buch unserer Fotografenkollegen Ludwiga von Korff & Jacques Toffi

Ihr seid noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für die pferdebegeisterten Lieben? Dann haben wir hier einen Tipp für euch!

Auf 220 Seiten lassen die beiden Fotografen Ludwiga von Korff und Jaques Toffi das vergangene Pferdesportjahr in Dressur und Springen noch einmal aufleben. Jacques Toffi ist einer der besten Pferdefotografen der Welt. Er hat diesen besonderen Blick, der nicht nur das Motiv selbst einfängt, sondern auch die Emotionen, die dahinter stehen – ob beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg, den Europameisterschaften in Göteborg, dem Training der ganz Großen zuhause oder auch den Kleinsten auf den Rücken ihrer Ponys.

Inzwischen hat Jacques Toffi diesen Blick für das Besondere auch an einige Schüler weitergegeben, unter anderem Ludwiga von Korff. Zusammen haben die beiden eine Auswahl ihrer besten Pferde-bzw. Reiterbilder 2016/2017 getroffen und daraus ein kostbares kleines Büchlein gemacht. Erstmals auch mit dabei: Bilder von Jacques Toffis Sohn Jean Georges Toffi, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt.

Bei der diesjährigen Auflage handelt es sich übrigens um eine Jubiläumsedition. Schon 15 Jahre gibt es die Bücher der Korff & Toffi Produktionen GbR. Zu bestellen sind sie direkt bei Ludwiga von Korff unter korff@toffiimages.de oder bei Jacques Toffi unter mail@toffi-images.de. Kosten: 25 Euro zzgl. 3 Euro Versand innerhalb Deutschlands.

