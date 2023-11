Unterschriftenaktionen gegen die GOT

Seit gut einem Jahr ist die Gebührenordnung für Tierärzte 2022 (GOT) in Kraft. Aufgrund der extremen Kostenerhöhungen, die für viele Tierhalter nicht tragbar sind, gibt es nun zwei Petitionen, die auf das Problem aufmerksam machen.

Die GOT 2022 sorgte in den vergangenen Monaten für Preisexplosionen auf Tierarztrechnungen. Viele Tierhalter können die in die Höhe geschossenen Kosten nicht mehr tragen. Daraus resultiert, dass Vereine sich ihre Schulpferde nicht mehr leisten können oder der Tierarzt gar nicht mehr gerufen wird. Auf lange Sicht würde die Gebührenordnung für Tierärzte damit eine Gefährdung für das Tierwohl und die gesamte Pferdebranche bedeuten.

Aus diesem Grund startet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) eine Petition, in der sie – gemeinsam mit 60 Pferdesport- und Zuchtverbänden sowie weiteren Vereinen und Betrieben – auf die durch die GOT auftretenden Probleme aufmerksam machen möchten. Die Aktion läuft vom 30. November bis zum 30. Januar. In dieser Zeit müssen möglichst viele Unterschriften gesammelt werden, bevor die Petition an den zuständigen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir übergeben wird.

Hier finden Sie alle Informationen rund um die Petition der FN und können unterschreiben.

Parallel führt auch die Vereinigung Deutscher Tierhalter eine Unterschriftenaktion durch, die sich wiederum an den Bundestag richtet. Darin werden die sofortige Evaluierung der GOT, die Überarbeitung der Gebührensätze, die Schaffung von Transparenz und Verbraucherschutz wie in der Gebührenordnung für Ärzte und ganzheitliche Lösungen für die Versorgungssicherheit gefordert.

Hier finden alle Informationen rund um die Petition der Vereinigung Deutscher Tierhalter und können unterschreiben.

Für alle Tierhalter und interessierte Menschen, die die Überarbeitung der GOT fordern, empfiehlt es sich, sich mit beiden Petitionen auseinanderzusetzen.

