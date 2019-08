USA: Dressurreiter Michael Barisone bleibt in Haft

Am 7. August hat der ehemalige US-Olympiareservist Michael Barisone auf eine Reiterin in seinem Stall Hawthorne Hill geschossen. Nun hat ein Richter entschieden, dass Barisone vorerst in Haft bleibt. Auch die Familie des Opfers meldete sich mit einem Update zu Lauren Kanareks Gesundheitszustand zu Wort.