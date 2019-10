Vielseitigkeitsreiter Thibault Fournier weiter auf dem Weg der Besserung

Am 13. Oktober war der französische Vielseitigkeitsreiter Thibault Fournier beim CCI Pompadour schwer gestürzt. Nachdem er vor einigen Tagen bereits aus dem Koma erwacht war, gibt es nun weitere gute Nachrichten.

Vergangene Woche gab es Entwarnung. Der 24-jährige Franzose Thibault Fournier sei nach seinem schweren Sturz mit Nachwuchspferd Chactas Chalonges (der unverletzt blieb!) in Pompadour aus dem Koma erwacht, müsse nicht mehr beatmet werden und sei außer Lebensgefahr.

Nun konnte er bereits wieder etwas essen und sogar schon einige Momente stehen. Ein großer Fortschritt! Fourniers Familie bedankt sich bei den Reitern und Fahrern, die in Pau eine orangefarbene Armbinde trugen, um ihre Solidarität für den verunfallten Reiter zu bekunden.

Über Thibault Fournier

Spätestens nachdem er im vergangenen Jahr seinen ersten CCI4* (heute CCI5*-L) in Pau hatte gewinnen können, gilt Thibault Fournier als eines der ganz großen Talente im internationalen Vielseitigkeitssport. Mit dem Pferd, das er damals ritt, dem Selle Français-Wallach Siniani de Lathus, nahm Fournier 2015 auch an den Europameisterschaften der jungen Reiter in Strzegom teil, wurde Elfter in der Einzel- und Neunter in der Mannschaftswertung.