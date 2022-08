Vorwürfe der Tiermisshandlung bei Turnier in Bayern – die Landeskommission ermittelt

Über die Kommentarfunktion auf unserer Website werden Anschuldigungen gegen einen bayerischen Dressurreiter erhoben, der ein Pferd bei einem Turnier misshandelt haben soll. Wir haben nun erfahren, dass die zuständige Landeskommission bereits ermittelt.

Der 1. Vorsitzende der Landeskommission Bayern, Dr. Michael Hubrich, erklärte gegenüber St.GEORG, dass der Vorfall im Juni von Zuschauerseite der zuständigen LK-Beauftragten vor Ort gemeldet wurde. „Es gibt ein disziplinarrechtliches Ermittlungsverfahren in der Angelegenheit. Es gilt erst einmal die Unschuldsvermutung, aber der Tierschutz steht an oberster Stelle. Wir wollen fairen Sport. Und sollte sich herausstellen, dass sich der Vorfall tatsächlich so ereignet hat, dann wird das Konsequenzen haben.“

Zum Hintergrund: Tiermisshandlung bei Turnier in Bayern

Am 2. August meldete sich ein Online-Leser anonym unter dem Pseudonym „DR. MED. VET.“ auf unserer Homepage zu Wort und berichtete eine Geschichte, die er selbst nach eigener Aussage nicht erlebt hat, die ihm aber zugetragen wurde. Demnach soll ein Reiter bei einem Turnier in Bayern Ende Juni sein Pferd beim Abreiten für einen Prix St. Georges „vor Publikum brutal und vollkommen unnötig und vorsätzlich verdroschen“ haben. Der Reiter habe nach einer zweiten Gerte verlangt, mit der er das Pferd auf den Kopf geschlagen habe. Die Prüfung habe er anschließend gewonnen. Angeblich habe außerdem ein Richter, der als Zuschauer anwesend gewesen und mit dem Reiter befreundet sein soll, zudem Druck auf die eingeteilten Richter ausgeübt, damit diese trotz Kenntnisnahme des Vorfalls nicht einschritten. Auch wurde gesagt, dass ein Zuschauer die Sache zur Anzeigen gebracht habe.

Ob diese Vorwürfe stimmen, ist für uns nicht nachzuprüfen. Der Verfasser des Kommentars hatte eine falsche E-Mail Adresse angegeben und meldete sich trotz Aufforderung nicht bei uns in der Redaktion. Tags darauf meldete sich eine weitere Leserin zu Wort und bestätigte den Vorfall im Wesentlichen.

Hinweis der Redaktion:

Wer Zeuge solcher oder anderer Vorfälle wird bzw. Kenntnis davon erlangt: Melden Sie sich bitte per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch (040/38906-101) bei uns direkt. Wir können in einer solchen Angelegenheit nur tätig werden, wenn wir wissen, von wem die Anschuldigungen kommen bzw. wenn es hieb- und stichfeste Beweise gibt und gegen welche Person sie sich richten. Selbstverständlich sichern wir jedoch Quellenschutz zu. Das heißt: Wer sich als Zeuge meldet, aber öffentlich nicht genannt werden möchte, kann sicher sein, dass das auch nicht geschehen wird.